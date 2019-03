La canciller alemana Angela Merkel dijo que la Comisión de la Unión Europea (UE) había hecho una "oferta importante" al Reino Unido para desbloquear el punto muerto en el que se encuentra el acuerdo de retirada del bloque europeo, que hoy afronta una votación decisiva en el parlamento británico.

Merkel dijo en Berlín que es "muy bienvenido" que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, hayan hecho "varias sugerencias" durante el fin de semana sobre la llamada "barrera de contención" en la cuestión fronteriza entre Irlanda, miembro de la UE, e Irlanda del Norte en el Reino Unido. "Creo que se ha vuelto a hacer una oferta importante a Gran Bretaña, y ahora está claro que Gran Bretaña debería responder a esas ofertas", dijo Merkel.

Bruselas se ha comprometido a ratificar el Acuerdo de Salida del Reino Unido antes del 29 de marzo, entregando al Parlamento británico la responsabilidad de tomar "un conjunto importante de decisiones" esta semana.

"Estamos dispuestos a trabajar duro para encontrar acuerdos alternativos durante el período de transición y en la Comisión seguimos abiertos y dispuestos a reunirnos con los negociadores británicos en cualquier momento. Nos comprometemos a ratificar este Acuerdo antes del 29 de marzo. Ahora le corresponde al Parlamento británico tomar una serie de decisiones importantes esta semana", dijo el portavoz ejecutivo de la UE.

La primera ministra, Theresa May, someterá hoy por segunda vez a votación el acuerdo negociado con la Unión Europea. El pacto fue rechazado por los diputados el pasado 15 de enero a causa del llamado "backstop", la salvaguarda sobre la frontera irlandesa.

May y su equipo han venido desde entonces manteniendo "discusiones técnicas" con los funcionarios en Bruselas, para estudiar la posibilidad de modificar los términos de esa garantía.

El gobierno de May quiere lograr un compromiso legal de que esa salvaguarda no se mantendrá por tiempo indefinido, algo a lo que la UE se niega. El equipo británico no ha logrado nada sustancial hasta ahora, lo que hace presagiar que el acuerdo será nuevamente rechazado por los diputados.

Si eso pasa habrá otras dos votaciones más consecutivas. Una mañana, en la que la Cámara de los Comunes decidirá si aprueba el abandonar la UE sin acuerdo alguno. Si rechazan esa posibilidad, considerada catastrófica por los gestores de la economía, el jueves se pronunciarán sobre la solicitud a Bruselas de la ampliación del plazo de salida.

Barnier reveló que el bloque ofrecía al Reino Unido la posibilidad de abandonar unilateralmente el "espacio aduanero común" previsto en la solución de último recurso para la frontera irlandesa, comúnmente conocida como "back stop".

La "barrera de contención" prevé la creación de una "zona aduanera única" entre la UE y el Reino Unido, en la que las mercancías británicas tendrían un "acceso libre de derechos y de contingentes al mercado de los 27" y que garantizaría que Irlanda del Norte siguiera alineada con las normas del mercado único, "esencial para evitar una frontera rígida".