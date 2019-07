El oficialismo del flamante presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, arrasó en las elecciones legislativas anticipadas que él mismo convocó y alcanzó la mayoría absoluta de la nueva Rada Suprema (Poder Legislativo). Su fuerza, el Servidor del Pueblo, obtuvo el 42,8% de los votos, muy lejos del segundo lugar que consiguió el pro ruso Partido de la Oposición por la Vida, con 13%, según el diario local Kyiv Post, citado por la agencia de noticias EFE.

La fuerza del ex presidente Petro Poroshenko, que hasta ahora tenía el mayor bloque en el parlamento, obtuvo apenas 8,4%, seguido por otra de las líderes más importantes del país, la ex primera ministra Yulia Timoshenko, con 8%, y por la fuerza de la ex estrella de rock y activista prodemocracia Svyatoslav Vakarchuk, con 6,1%.

Según el sistema electoral de Ucrania, alrededor de la mitad de las bancas de la Rada Suprema se distribuyen por listas partidarias. Las otras 199 bancas se deciden por elecciones unidistritales en las que los ciudadanos votan por un candidato.