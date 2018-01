La “raza blanca” italiana está en peligro de extinción si prosigue la inmigración en masa, aseguró Attilio Fontana, candidato a presidente de la región de Lombardía por la Liga, formación de extrema derecha y aliada del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

“Esto no es un tema de ser xenófobo o racista, sino de ser racional: no podemos (acogerlos a todos) porque no cabemos todos. Así que tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir entre si sigue o se borra nuestra etnicidad, nuestra raza blanca o nuestra sociedad”, afi rmó Fontana.

El dirigente es el primer candidato de la Liga para gobernar en la rica región de Lombardía, en el norte de Italia, para las elecciones regionales que tendrán lugar junto a las nacionales el 4 de marzo, junto con las elecciones generales del país.

El político hizo estos comentarios el domingo en la radio de la emisora Radio Padania, pero la prensa nacional las replicóayer, y de inmediato se abrió una polémica, según informaron las agencias Ansa y DPA.

Fontana aseguró que el término “raza blanca” se le escapó, e intentó matizar explicando que su intención era pedir que la política migratoria fuese más consciente de las sensibilidades locales.

El candidato de extrema derecha es un abogado de 65 años, que está considerado un político moderado.