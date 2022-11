El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, reconoció la derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales del pasado domingo, que dieron como ganador al líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y señaló que lo que deben hacer ahora sus seguidores es aceptar que perdieron.

"Hemos acordado participar en un juego que el otro jugador (Lula) no debería estar jugando. Pero si estuvimos de acuerdo, no hay nada más de qué quejarse. A partir de ahí, ya no sirve llorar, perdimos el juego", expresó Mourao en una entrevista con el medio local O Globo reflejada por RTenespañol.

En cuanto a las protestas que ejecutan los partidarios de Bolsonaro contra el resultado electoral bloqueando varias carreteras de todo el país, Mourao indicó que, en todo caso, esas manifestaciones debieron hacerse antes, cuando a Lula se le permitió ser candidato presidencial.

"Debería haberse realizado cuando el jugador, que se suponía que no debía jugar, estaba. La gente debió salir a la calle, tocar la bocina, pero no lo hicieron. Hay 58 millones de personas que no están conformes pero aceptaron participar en el juego. Entonces, tienen que dejar caer la pelota", argumentó.

Complicaciones

La Policía Federal de Carreteras (PRF) de Brasil dijo que manifestantes estaban bloqueando las carreteras parcial o totalmente en 156 lugares esta mañana, por debajo de los 190 de la noche anterior. Los bloqueos comenzaron el domingo tras el cierre de los colegios electorales en Brasil.

Aunque son menores que en días anteriores, es probable que las protestas sigan interrumpiendo la distribución de combustible, la producción de carne, las entregas de alimentos a los supermercados y los envíos de granos a los puertos, publica la agencia Reuters.

Anvisa, la agencia nacional de salud, advirtió que los bloqueos podrían provocar escasez de suministros médicos.

La policía señaló que habían sido despejados más de 600 cortes en todo el país, aunque las carreteras seguían cortadas total o parcialmente en 15 de los 26 estados de Brasil, sobre todo en Santa Catarina y Mato Grosso, donde Bolsonaro tiene un fuerte apoyo popular.

Multas

Por su parte el Ministerio de Justicia dijo que se habían emitido más de 900 multas contra conductores que están participando en las protestas y utilizando vehículos para bloquear las carreteras.

Mourao se mostró asimismo en contra de quienes argumentan que las elecciones fueron manipuladas y que hubo un fraude. "Aceptamos participar en el juego. No considero que hubo fraude en la elección", expresó.

El vicepresidente saliente también resaltó que Bolsonaro aceptó la derrota electoral "tranquilo" y "sereno". "No acusó al proceso electoral, como pensé que lo haría, no acusó a la oposición", sostuvo. Además dijo que, aunque tardó dos días en reconocer el resultado, "buscó la mejor forma de hablar sobre lo que quería decir, sin incurrir en ofensas e ilegalidades".

En cuanto a su responsabilidad de iniciar el proceso de transición de la Vicepresidencia a Geraldo Alckmin, Mourao comentó que tuvo una conversación "cortés" con el vicepresidente electo, a quien catalogó como "un tipo educado".