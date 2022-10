El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó a los gobiernos de Chile y Argentina al asociar sus ideologías oficialistas con las del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva. Preocupado por las situaciones económicas en ambos países, el candidato a la reelección mantuvo un tenso debate con su adversario antes del balotaje de este domingo 30 de octubre.



Luego del encuentro con su contrincante, todo América Latina aguarda a ver quién ganará la disputa por la próxima presidencia. En esa línea, el actual jefe de Estado apuntó: "Veo a Chile con mucha preocupación. Es un país hermano, como Argentina también, y veo que la población no está satisfecha con él (presidente Gabriel Boric), así como tampoco está satisfecha con (Alberto) Fernández en Argentina".

Bolsonaro, contra Argentina y Chile

En una conferencia de prensa en los estudios de TV Globo en Río de Janeiro, Bolsonaro también estimó que "la ideología de Fernández y del presidente de Chile es muy parecida a la de Lula" y se despegó de ellos: "Nosotros aquí no queremos perder nuestra libertad".

El candidato a presidente de la ultraderecha se mostró a la defensiva luego del debate, en donde también criticó a otros países latinoamericanos, e incluso le dijo "usted debe ser Argentina" a la periodista chilena de la cadena CNN. La comunicadora le preguntó sobre cómo imaginaba la relación con Boric en una eventual reelección. En ese contexto, evaluó que "la economía está patinando en Chile" porque "están perdiendo reservas y están con problemas".

El balotaje se resolverá este domingo 30 de octubre.

Y agregó: "Algunos amigos chilenos acá me han manifestado su preocupación con estas políticas de izquierda en Chile. Nunca se imaginaron que iban a tener a un Chile tan de izquierda".



Bolsonaro aseguró que en el país trasandino "la población fue a las calles" y que "allí la población se abstuvo, no fueron a votar, solo fue una pequeña parte" y deseó "que eso no suceda en Brasil y que la gente vaya a votar"



También lanzó críticas al presidente Alberto Fernández en reiteradas oportunidades, siendo que en 2019 respaldó el intento de reelección de Mauricio Macri.

Bolsonaro y Lula Da Silva en el ring presidencial

Ya en la primera vuelta electoral, el exmandatario de Brasil y candidato para las elecciones de mañana, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a Bolsonaro de encarar una "estúpida" confrontación permanente con la Argentina y consideró que esas actitudes llevaron a que la mayor parte de Sudamérica quiera el triunfo de su fuerza política,el Partido de los Trabajadores (PT).

A horas del resultado final, el presidente de Brasil dio indicios en afirmar que respetará el resultado del balotaje de mañana, independientemente de cuál sea el resultado, al afirmar que "el que obtenga más votos gana", en un aparente cambio de la narrativa mantenida durante el proceso electoral.

"No existe la más mínima duda. El que obtenga más votos gana. De eso se trata la democracia. Esperamos que las autoridades de Brasilia den muestras de serenidad. Porque las elecciones se deciden votando, y quien tenga más votos en la urna debe asumir el cargo en la fecha que corresponda", ahondó.

En ese contexto, las últimas encuestas estiman que Lula llevaría la ventaja en imagen positiva en un 6%, siendo que tiene el 53% de intención de voto contra el 47% del mandatario Jair Bolsonaro.