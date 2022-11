Gran participación del público en el Match for Peace, llevado a cabo en el Estadio Olímpico de Roma. Familias, niños y asociaciones de voluntariado fueron parte de este evento, donde las estrellas mas grandes del futbol mundial se hicieron eco del llamado del Papa Francisco a la Paz.

El partido tuvo la conducción del artista Nek y Carolina Di Domenico, la exhibición de la banda OPUS interpretando el éxito icónico ¨Live is Life¨, de la cantante Lola Ponce, de Odino Faccia y del bailaron de tango Pablo Moyano. La iniciativa, en su tercera edición, ha sido bendecida por el Papa Francisco y organizada por Football Match Marketing & Events como un evento benéfico interreligioso para el Movimiento Pontificio para la Educación Scholas Occurrentes.

Así fue el momento previo al partido por la Paz.

Durante el transcurso del evento, hubo un emociónate show holográfico dedicado a Diego Armando Maradona, capitán del equipo Scholas en las ediciones precedentes, con la canción ¨Live is Life¨ como fondo, que permitió revivir las hazañas de Maradona con recuerdos y emociones. En el show participaron los hijos, por primera vez todos juntos, y los amigos más queridos de Diego.

El videomensaje de Su Santidad Papa Francisco a los jugadores y espectadores que desde todo el mundo siguieron el evento también fue presentado utilizando la moderna pantalla holonet de 16 metros por 9 metros, permitiendo así sentir al Papa muy presente en el evento.

Antes del partido los jugadores fueron recibidos por el Papa Francisco en una audiencia en el Vaticano.

Franciso y el ex arquero, Buffon.

Además de los campeones del mundo de Italia 2006 como Gianluigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta, Cristian Zaccardo, Vicenzo Iaquinta, y los jugadores Ivan Rakitic, Miroslav Klose, Diego Perotti, Roman Weidenfeller, Ronaldinho, Caniggia, Ciro Ferrara, Hristo Stoichkov, Éric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo, y Diego Maradona junior, también participaron Nicolas Burdisso, Antonio Di Natale, Nicola Legrottaglie, Zé Maria, Ricardo López Felipe, Oscar Acosta, Bruno Alves, Roberto Tucu Pereyra, Pablo Zavaleta, Shota Arveladze, Hugo Almeida, Gökan Inler, Fabio Galante, Antonio Benarrivo, Alejandro Chori Dominguez, Andrei Voronin, Sebastien Frey, Leandro Damián Cufré, Francesco Colonnese, Gigi Di Biagio, Marco Amelia, Jorge Gomes de Andrade e Iván Alonso Vallejo.

El Papa junto a Juan Zabaleta.

En colaboración con la empresa de alta tecnología Mindfly Ltd. (https://www.mindfly.live), se filmó también todo el partido con la novedosa body cams, cámara de HD y sonido de altísima fidelidad, colocada en la camiseta del astro del fútbol Ivan Rakitic, permitiendo así una experiencia inmersiva del First Person View (Vista de Primera Persona) que pronto será exhibida en las redes sociales de We Play for Peace, permitiendo así a millones de seguidores, sentirse como un jugador más en el campo de juego durante este histórico partido.

Todo lo recaudado será destinado a beneficencia para contribuir con los programas gratuitos de la Fundación Scholas. Para revivir el partido y el homenaje a Maradona basta con conectarse al sitio weplayforpeace.org. El Match for Peace está tambien en Facebook e Instagram.



