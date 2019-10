La primera dama chilena, Cecilia Morel, esposa del presidente Sebastián Piñera, encendió un escándalo ayer cuando se difundió un audio suyo de Whatsapp en el que se mostraba preocupada por la situación de violencia y consideraba que iban a tener que "disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás".

"Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy grave", arranca el audio que Morel envió por WhatsApp a una amiga.

"Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados", agregó.

La esposa de Piñera reconoció que no hay control lo que está ocurriendo: "Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas".

Pero la indignación cundió con la segunda parte del audio de la primera dama chilena. "Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás", aseveró Morel.

Al trascender el audio, la esposa de Piñera intentó bajar el tono a la polémica: "En un momento en que me sentí sobrepasada por las circunstancias, envié un audio privado que se filtró. Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de Gobierno. Lamento el desacierto" escribió en su cuenta de Twitter.

"Hoy no estamos para más divisiones, sino para unirnos, escucharnos, dialogar y buscar soluciones. Lo que estamos viviendo es muy profundo y todos los actores de la sociedad debemos trabajar por disminuir la desigualdad, ser más humildes y mejorar las oportunidades para todos", agregó.

El presidente Sebastián Piñera es el décimo más rico del mundo con una fortuna de US$2.800 millones y el segundo más rico de América, solo siendo superado por Donald Trump. El mandatario estadounidense tiene una fortuna de US$3.100 millones.

Cercado por la peor ola de violencia que se vive en Chile desde su retorno a la democracia en 1990 y que ya suma 15 muertos, el mandatario, que hace dos días dijo que su país "estaba en guerra", cambió el tono.

Aunque las protestas se iniciaron motivadas por el alza de los boletos del subterráneo (metro) de la capital chilena, que luego el gobierno dejó sin efecto, fueron conviertiéndose en una movida mucho más grande, que puso en evidencia otras demandas sociales, vinculadas con el sistema previsional, el reclamo por educación universitaria gratuita, los bajos salarios y la deficitaria atención de salud, entre otros puntos.