El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (PSOE), advirtió que Madrid podría vetar el preacuerdo del “ Brexit” porque no aclara el tema “fundamental” de Gibraltar.

“Desde hace 72 horas, ninguno de los documentos aclara algo que para nosotros es fundamental (...) A día de hoy, un Gobierno proeuropeo, como es el Gobierno de España, votará, si no hay cambios, no al acuerdo del Brexit”, afirmó Sánchez hoy en un acto de la revista The Economist celebrado en la capital española.

Sánchez reclamó “claridad jurídica” sobre la relación futura de la Unión Europea ( UE) con Gibraltar y subrayó que cualquier decisión al respecto debe contar primero con el consentimiento español.

Tras reiterar que “ Gibraltar no pertenece al Reino Unido”, el mandatario socialista recalcó que España no permitirá que “ Gibraltar en el futuro dependa de la negociación de Reino Unido y la Unión Europea”.

El jueves, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció la convocatoria de una cumbre extraordinaria de la Unión Europea para el 25 de noviembre con el fin de validar el acuerdo alcanzado para el divorcio del Reino Unido del bloque europeo, conocido como Brexit.

Este principio de acuerdo entre Londres y Bruselas no contempla la disputa sobre el peñón de Gibraltar, lo que ha irritado en grado sumo a España ya que Madrid no reconoce la soberanía que Londres ejerce sobre el istmo que une el peñón de Gibraltar a la península ibérica en virtud del Tratado de Utrecht del 13 de julio de 1713.

De hecho, Madrid ya había condicionado su apoyo al acuerdo del Brexit, aseverando que no daría el sí al borrador del tratado hasta que no obtuviese garantías sobre Gibraltar.

Madrid y Londres están negociando un acuerdo bilateral para que las reglas que rijan durante el periodo de transición tras el Brexit —20 meses a partir del 29 de marzo de 2019— se apliquen también al peñón.