Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió desde Estados Unidos no detener la recolección de ayuda humanitaria a favor de Venezuela, porque persiste una crisis energética y "casi el 100% del país no tiene luz". Rosales acudió a un centro de acopio levantado en el Condado de Miami-Dade para reiterar su llamamiento a la comunidad internacional para que mantenga la solidaridad a favor de Venezuela. "Nuestro objetivo es salvar vidas, devolver la sonrisa a nuestros niños, y lo estamos logrando", señaló y reiteró que la oposición no va a detener su acción "para evitar la masacre que hay en Venezuela".