El contundente rechazo parlamentario al acuerdo de Brexit de Theresa May, abre un abanico de opciones sobre los futuros pasos a seguir en ese proceso.

Una es la "extensión técnica" del Artículo 50 del Tratado de Lisboa para aplazar el Brexit cuatro meses (hasta finales de julio), según reconocieron fuentes comunitarias a The Guardian. Una segunda opción, en caso de que hoy triunfe la moción de censura impulsada por el laborismo que lidera Jeremy Corbyn, es la convocatoria a elecciones anticipadas. Aunque los laboristas cuentan con el apoyo de los nacionalistas escoceses y galeses, del Partido Liberal Demócrata y del Partido Verde, no llegan a la mayoría y necesitarían los votos de los unionistas noirlandeses o de los conservadores rebeldes para voltear a May, algo altamente improbable.

La renuncia de la primera ministro es otra alternativa que se baraja. Las apuestas dan apenas un 8% de posibilidades a esa posibilidad. Y es que tras sobrevivir a incontables crisis de Gobierno e incluso a una moción de censura desde su propio partido, pocos esperan que May tire la toalla.

También está la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Para evitar esto, los laboristas cerraron filas con una veintena de conservadores moderados y lograron aprobar la semana pasada una moción (308 a 297) forzando a May a presentar un "Plan B" en el Parlamento en tres días hábiles. La medida se interpreta como el primer paso para tomar el control parlamentario del Brexit. El Comité de Enlace de la Cámara de los Comunes podría tomar el mando y forzar incluso una serie de votaciones tentativas (no vinculantes) para ver qué opción tiene la mayoría parlamentaria. Por último, queda la opción de un segundo referéndum, algo reclamado también por Corbyn. "El Brexit equivale a un suicidio nacional", proclamó el ex fiscal general y conservador Dominic Grieve, durante un acto titulado "Otro Voto es posible". Grieve se ha convertido en el cerebro en la sombra de la campaña multipartidista Peoples Vote y tiene ya listo el texto de la proposición de ley para impulsar el segundo referéndum, que debería contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria. La nueva convocatoria, precedida de la extensión del Artículo 50, podría estar lista en seis meses.