La Comisión Europea (CE) anunció un plan de contingencia para limitar el impacto en caso de un Brexit sin acuerdo debido a la gran incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la salida del Reino Unido de la Unión Europea ( UE) en marzo de 2019.

En ese sentido, el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, consideró que un escenario de un Brexit sin acuerdo sería "una catástrofe absoluta" y que por eso están trabajando para evitar esa posibilidad.

Según consignaron medios británicos, Juncker dijo en Bruselas que a 100 días del 29 de marzo "los riesgos que amenazan a la UE son evidentes".

La CE presentó un plan que contempla medidas para mitigar el impacto en los sectores más críticos, como los derechos de los ciudadanos, aduanas, el transporte aéreo o los servicios financieros, entre otros.

El martes había sido el Reino Unido quien había elaborado un plan de contingencia que contempla 2.000 millones de libras -equivalente a 2.224 millones de dólares- para una planificación de una salida del Reino Unido sin acuerdo.

Esto preocupó a las empresas líderes del Reino Unido, que se unieron en una declaración conjunta para instar a los políticos a evitar un Brexit sin acuerdo.

La Confederación de la Industria Británica (CBI), las Cámaras de Comercio Británicas, el Instituto de Directores (IoD), la Federación de Pequeñas Empresas y la corporación de ingeniería y manufacturas de Reino Unido (EEF), expresaron su consternación por el hecho de que los diputados hayan caído en una lucha interna de facciones, a medida que se incrementaba el riesgo de que salieran de la UE sin llegar a un acuerdo.

Las empresas advirtieron a los parlamentarios que corren el riesgo de sumir a una economía en el caos a menos que dejen de jugar a la política en Westminster y respalden el acuerdo del Brexit de la primera ministra.

Debate

Mientras tanto, la primera ministra, Theresa May, y el líder laborista, Jeremy Corbyn, debatieron en la Cámara de los Comunes los preparativos para una salida sin acuerdo. El opositor acusó a la primera ministra de sumir al Reino Unido en una crisis nacional después de cancelar la votación del 11 de diciembre sobre su acuerdo por el Brexit.

Dijo que la líder conservadora es responsable de negociar con la UE y si no le gusta debería dar paso a que otro lo haga.

La líder británica, por su parte, aclaró que la votación del acuerdo consensuado con Bruselas en el Parlamento se llevará a cabo en la semana del 14 de enero. May cuestionó a Corbyn y dijo: "Puede enojarse tanto como quiera, pero no oculta el hecho de que no tiene un plan para el Brexit".

En medio de la tensión y los cruces por el debate del Brexit, en la sesión de preguntas a la primera ministra, Corbyn fue cuestionado por insultar a May.

El Reino Unido deberá abandonar la UE el 29 de marzo de 2019, luego de que el Parlamento vote el acuerdo en enero próximo, pero aún es incierto bajo qué condiciones se producirá esa salida.