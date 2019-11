Luego de un viaje arduo para llegar a México, el ex presidente de Bolivia Evo Morales emitió un mensaje a todos los ciudadanos bolivianos.

Llegó al país en condiciones de asilo político, dos días después de su forzada renuncia tras casi 14 años en el gobierno. El ex mandatario señaló: "no quiero que haya mas hecho de sangre, más enfrentamientos. Quiero decirles que estamos muy agradecidos porque el presidente de méxico, me salvó la vida".

Asimismo, enfatizó que la situación que se esta viviendo en el país vecino es producto de la suma de la policia nacional al golpe cívico que se estaba dando en el país. "En estas tres semanas quemaron tribunales, casas. Además saquearon y quemaron la casa de mi hermana e hicieron renuncia a las fuerzas a dos de nuestras alcandesas de ciudades muy importantes como es Sucre y Potosí", enfatizó Morales.

El ex presidente de Bolivia le agradeció a las autoridades del país que le dio asilo político, a él y todo su equipo, "llegamos sanos gracias a México". En este marco, Morales acentuó que mientras tenga vida seguirá en la política y seguirá con la lucha "para que los pueblos del mundo tengan todo el derecho de liberación".

"Pense que habiamos terminado con la opresión, la discriminación, pero por lo visto surgen grupos que no respetan la vida y menos a la patria", dijo el asilado político. Concluyendo con su mensaje para los bolivianos, Morales describió que algo de delito tiene que "hemos implementado programas sociales para los más humildes, buscando la igualdad, la justicia y la paz social".