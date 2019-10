El presidente Evo Morales se proclamó ganador en primera vuelta de las disputadas presidenciales en Bolivia, tras alcanzar una diferencia de 10 puntos sobre su rival Carlos Mesa, aunque luego abrió la puerta a ir a un balotaje si el cómputo final así lo establece.

"Una buena noticia (...) Ya ganamos en la primera vuelta", dijo Morales en una rueda de prensa, apoyándose en el cómputo oficial que con 98,42% del escrutinio le otorgaba el 46,83% de los votos frente al 36,7% de Mesa.

El gobernante cuestionó a los observadores electorales oficiales por dudar de la legitimidad de lo que, dijo, fue su amplio triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y sugirió que el grupo era parte de un intento de golpe de Estado. Morales dijo que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo calumnió al plantear lo que llamó "serias dudas" sobre el conteo y la imparcialidad de la elección del domingo.

La OEA recomendó organizar una segunda vuelta si el presidente gana por un escaso margen en la primera, en medio de denuncias de un "fraude gigantesco" por parte de Mesa, quien advirtió que no reconocerá un resultado que no le lleve a una segunda ronda con Morales. "No quiero entender que la misión de la OEA ya está con golpe de Estado", dijo en una rueda de prensa en la que acusó a su principal rival, el ex presidente Carlos Mesa, de tratar de robarle la victoria. "Es un golpe de Estado interno y externo. La OEA en su conjunto debería evaluar a ellos también, a la misión que ha venido", agregó.