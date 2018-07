Diez días pasaron ya desde la salida de Boris Johnson de la Cancillería británica. No obstante, el ex ministro brindó un discurso en el Parlamento en el que destrozó el plan de Theresa May para hacer realidad el Brexit. Según afirmó, el proyecto oficial dejará al Reino Unido "en un limbo miserable y permanente".

Aunque mantenga una visión pesimista sobre el divorcio británico de la Unión Europea, Johnson aseguró que "aún no es tarde para salvar" el proceso. Pero, para eso, dijo que hay que hacer cambios y tener mayor firmeza, por lo que acusó al gobierno de "titubear" y de estar "dudando" desde que en enero de 2017 se conocieran los primeros detalles del Brexit duro, algo que, con el paso del tiempo, se volvió más blando, lo que fue ratificado en el denominado plan de Chequers de la premier.

"Estaba de acuerdo con la visión de entonces y pienso lo mismo ahora", dijo y criticó al Ejecutivo encabezado por Theresa May por no haber logrado "traducir esa estrategia en una posición negociadora ante Bruselas". "En vez de eso, titubeamos y quemamos nuestro capital negociador. Aceptamos una tasa de salida de 40.000 millones de libras (44.000 millones de euros) sin discusión sobre nuestra futura relación económica", cuestionó, antes de advertir: "Nos hemos ofrecido voluntarios al vasallaje económico".

En cambio, Johnson insistió en que el Estado debe tomar una posición "independiente y de autogobierno", en vez del "miserable limbo permanente" al que lo llevaría el plan de Chequers.

Sin embargo, el ex canciller, quien renunció el 9 de julio pasado en desacuerdo con la estrategia oficial del Brexit, reiteró que "no es demasiado tarde para salvar" el proceso. "Tenemos tiempo en estas negociaciones. Hemos cambiado el rumbo una vez y podemos cambiar de nuevo", concluyó.