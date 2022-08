Allen Weisselberg, quien fuera durante mucho tiempo el máximo responsable financiero de la empresa del expresidente Donald Trump, se declaró este jueves culpable de más de una docena de cargos, más de un año después de que él y la empresa fueran imputados y acusados de emprender un plan a largo plazo para evitar el pago de impuestos ocultando la remuneración de los ejecutivos.

El CEO fue acusado el año pasado de hurto mayor y fraude fiscal, entre otros supuestos delitos. Weisselberg y la Organización Trump fueron acusados de llevar a cabo un "plan para defraudar" a las autoridades gubernamentales al no informar de sus remuneraciones reales. En su momento, Trump y su empresa homónima rechazaron las acusaciones y dijeron que estaba impulsado por la política.

En su comparecencia en un tribunal de Manhattan el jueves por la mañana, Weisselberg reconoció su culpabilidad en todos los cargos y aceptó testificar, si es llamado, en un juicio pendiente de la empresa Trump. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Weisselberg pasaría cinco meses entre rejas, seguidos de cinco años de libertad condicional.

Weisselberg, de 75 años, admitió 15 delitos graves derivados de un esquema para evitar el pago de impuestos sobre gratificaciones.

Bajo los términos del acuerdo de culpabilidad, además de los cinco meses de prisión y la libertad condicional que se espera que reciba, Weisselberg deberá pagar casi 2 millones de dólares en impuestos.

La Organización Trump ha sido acusada de ayudar a Weisselberg y a otras personas a eludir los impuestos sobre la renta al no informar sus remuneraciones exactas.

La empresa ha intentado que se desestimen los cargos, alegando que tenían una motivación política.

El ex presidente Donald Trump no está acusado en este caso, pero el ex presidente, de quien se dice que está tramando otra candidatura a la Casa Blanca, se enfrenta a una oleada de litigios legales y otros escrutinios, incluyendo las investigaciones sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020, su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo, sus impuestos y sus acciones relacionadas con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Fuente Xinhua y Washington Post