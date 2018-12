La periodista francomarroquí Zineb el Rhazoui, ex columnista del semanario satírico "Charlie Hebdo", cuya sede fue objeto de un ataque yihadista el 7 de enero de 2015, denunció que sufrió amenazas de muerte tras afirmar que el islam debe someterse a las leyes francesas.

"Lo dije y lo repito. El islam debe someterse a la razón, a la crítica, a las leyes de la República, a los derechos humanos y a los valores universales", explicó hoy a la agencia de noticias EFE El Rhazoui, quien presentó su denuncia formal el martes.

La periodista, que se declara laica, comenzó a recibir amenazas y mensajes de odio después de su intervención del pasado viernes en la cadena francesa CNews, con la que colabora habitualmente.

El Rhazoui destacó allí que a los radicalizados no se les debe decir que "el islam es una religión de paz y amor, que no hay que criticarla, que no hay que decir nada malo del profeta", sino que hay que afrontarlos ideológicamente y comentarles que están equivocados.

"Es necesario que el islam se someta a la crítica", añadió en ese canal. La periodista ya denunció amenazas en 2015 y 2016 y confió en que los investigadores encuentren a los autores de los últimos insultos recibidos para que estos sean presentados ante la Justicia.

El Rhazoui, que ya no trabaja para Charlie Hebdo, no estaba en la sede del semanario cuando el 7 de enero de 2015 los hermanos franceses Chérif y Said Kouachi mataron a 12 personas, entre ellas varios dibujantes emblemáticos del corrosivo semanario.