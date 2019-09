Las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea se reducirán en cerca de 14.597 millones de euros en caso de que el próximo 31 de octubre se produzca un Brexit sin acuerdo, según un informe de una agencia de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU).

El documento, elaborado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ( UNCTAD, por sus siglas en inglés), indica que Londres ya llegó a algunos acuerdos para extender los tratados comerciales de la UE una vez salga del bloque comunitario, aunque todavía tiene que negociar con países como Turquía, Sudáfrica, Canadá y México.

En caso de no llegar a ningún acuerdo con esos países, las exportaciones se reducirían en 1.824 millones de euros, de los cuales 684,2 millones de euros corresponderán al sector del automóvil.

Además, si Reino Unido no alcanza tratados comerciales con otros socios como Vietnam o Mercosur, con los que está negociando la UE, sus exportaciones se verán todavía más afectadas, según ha asegurado UNCTAD.

El mayor impacto para el sector exportador británico se producirá si no se llega a un acuerdo con Bruselas y se produce un Brexit desordenado, lo que implicará una reducción de las exportaciones al bloque comunitario de 14.597 millones de euros, equivalente al 7% del total.

De esa cifra, 4.561 millones de euros procederán del sector del automóvil, mientras que el segmento de productos animales sufrirá una reducción de 1.824 millones de euros. Las exportaciones de productos textiles también se reducirán en otros 1.824 millones de euros.

"La cercanía de la fecha límite del Brexit, junto con una mayor incertidumbre sobre su resultado, es problemática para los exportadores de Reino Unido, y probablemente se necesiten soluciones políticas para lograr, al menos, un alivio a corto plazo", ha alertado el organismo de la ONU.

Preparativos

En tanto, la Comisión Europea prepara nuevos planes de contingencia para hacer frente a un eventual acuerdo sin salida.

"Si me pregunta si es el escenario más probable, le diría que los es", afirma Mina Andreeva, vocera del ejecutivo comunitario. "Y esa es precisamente la razón por la que hoy lanzamos una última llamada, para que todos estén preparados en caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo".

Entre los países más afectados por una salida abrupta se cuentan Alemania, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y España.

En el Parlamento Europeo, muchos eurodiputados se dicen preocupados. "Me aterra ver las consecuencias no sólo para la Unión Europea, sino también para los británicos y los irlandeses", explica Sophie Veld, holandesa del grupo Liberal. "Tan sólo espero que vuelva el sentido común a la política británica, que la gente se responsabilice y se asegure de que el Brexit se produce de manera ordenada o no se produce en absoluto".