Al menos unas 20 personas han sido detenidas por las autoridades policiales del departamento francés Seine-Saint-Denis luego de los ataques y la persecución que sufrió la comunidad gitana que habita en la localidad tras la divulgación de falsos rumores que los acusaban de participar en el secuestro de niñas.

Los rumores fueron divulgados a través de las redes sociales en los cuales se aseguraba que el objetivo del secuestro era utilizar a las niñas para iniciarlas en la prostitución o traficar sus órganos.

Un portavoz del departamento de policía en la Prefectura de París informó a la agencia de noticias EFE que las detenciones se llevaron a cabo entre la noche del lunes 25 de marzo y la madrugada del martes cuando algunas de las personas participaban de expediciones punitivas en contra de los integrantes de la comunidad gitana. Las investigaciones del caso están a cargo de la Fiscalía de Bobigny.

Un comunicado emitido por la oficina de la Fiscalía indica que tres adultos serán juzgados en presencia inmediata y un menor de edad será presentado ante el juez de menores. Otras 19 personas, entre ellas 17 adultos y dos menores de edad, habrían sido puestas bajo custodias policial. Los cargos en contra de estas son "violencia voluntaria, daños por incendio y participación armada", refiere el comunicado.

Lo ocurrido en Francia vuelve a abrir el debate sobre la necesidad de penalizar a quienes difundan noticias falsas. "Hoy en día, las redes sociales tienen una potencia de fuego increíble que permite a cualquier persona culpar a cualquiera, a cualquier comunidad", dijo el diputado francés Gilles Le Gendre.

En este sentido, el parlamentario de París se ha mostrado a favor de establecer una sanción financiera en contra de las redes sociales por las que han circulado los rumores. "Técnicamente es muy complicado determinar quién está detrás de todo esto. Será necesario que en las redes sociales, y en las plataformas se den medios para ser transparentes en estos temas", agregó.

La prefectura agrega que las noticias falsas se encuentran en circulación desde el fin de semana del 23 de marzo en Seine-Saint-Denis. El 16 de marzo en Colombes, departamento de Hauts-de-Seine, dos personas fueron injustamente acusadas y linchadas por la propagación de un rumor similar, indicó una fuente policial.

"Los rumores de secuestro de niños con una furgoneta son totalmente infundados, no se ha demostrado ningún secuestro (à) No transmitas esta información falsa, no incites a la violencia", pronunció la Policía en París a través de un mensaje en la red social Twitter.