El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó hoy que se opondrá al acuerdo Mercosur- UE dado que el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, le "mintió" sobre su compromiso ambiental en relación a los incendios en el Amazonas. La misma postura fue ratificada por otros países del bloque europeo como Irlanda o Alemania.

Macron había anunciado ayer que impulsará el debate sobre la quema de decenas de miles de hectáreas en la Amazonía brasileña en la cumbre del G7 que se celebrará entre mañana y el lunes en Biarritz, Francia. Pero hoy fue más allá y aseguró que Bolsonaro "ha decidido no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse con la biodiversidad" y que, en estas circunstancias, "París se opone al controvertido acuerdo de libre comercio UE- Mercosur".

Bolsonaro, sin embargo, respondió a Macron vía Twitter y aseguró que lamenta que "busque usar una cuestión interna de Brasil y otros países amazónicos para beneficio político personal" y que la discusión de la cuestión en la cumbre del G7 "sin la participación de países de la región" sudamericana "evoca a una mentalidad colonial que no tiene cabida en el siglo XXI".

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 22, 2019

Sucede que, durante la última cumbre del G20 a fines de junio pasado en la ciudad japonesa de Osaka, Macron había advertido que no firmaría el acuerdo entre el bloque sudamericano y el europeo si Brasil abandonaba el Acuerdo de París contra el cambio climático. En ese momento, Bolsonaro respondió que permanecería dentro de ese acuerdo e invitó a su par francés a visitar la selva amazónica.

Al reclamo del mandatario galo se sumaron los de otros líderes de la Unión Europea.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, criticó a Bolsonaro por sus acusaciones de anteayer en las que apuntaba a grupos de protección del medio ambiente como responsables de los incendios, e insistió en que si no existe un mayor compromiso ambiental del Ejecutivo brasileño, su país intentará bloquear el acuerdo interbloques: "No hay forma de que Irlanda apoye un tratado de libre comercio si Brasil no cumple con sus obligaciones", aseguró Varadkar.



Poco antes, la canciller alemana, Angela Merkel, había apoyado la propuesta lanzada ayer por Macron a través del vocero de su gobierno, al calificar a los incendios en la Amazonia como "terribles y peligrosos no solo para Brasil y para todos los países involucrados, sino también para el mundo entero, porque la selva pluvial es de gran importancia para el sistema global del clima"

También la Comisión Europea aseveró que está "seriamente preocupada" por los incendios y que "apoya la iniciativa" de Macron de discutir la emergencia "en el próximo encuentro del G7". La CE "está en contacto con las autoridades brasileñas y bolivianas, lista para proporcionar asistencia", informó la vocera del ejecutivo europeo, Mina Andreeva, en una declaración a la prensa.

Por su parte, el nuevo embajador de la UE en Brasilia, Ignácio Ybáñez, destacó el empeño de Brasil para implementar el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur pero recordó a Bolsonaro la clara apuesta de ese acuerdo con "el cumplimiento del acuerdo de París sobre cambio climático."

Ybáñez censuró la decisión del presidente brasileño de criticar a los gobiernos de Noruega y Alemania por suspender sus aportes al Fondo Amazonia, destinados a la conservación de la mayor selva tropical del mundo, por dudar del compromiso del Gobierno brasileño con su preservación.

Los gobiernos de Chile, Venezuela y Argentina, en tanto, ofrecieron ayuda a Brasil para mitigar los incendios. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció que puso a disposición de Brasil y Bolivia el sistema de emergencias de su país.

Los incendios en esta región del norte brasileño son récord este año, al calcularse un total de 71.500 focos desde enero pasado. Bolsonaro, sin embargo, minimizó la situación y acusó a ONGs ambientalistas ser las culpables, enojadas por haberles recortado fondos.