La gobernadora de Hong Kong, Carrie Lam, descartó su renuncia tras dos meses de intensas protestas y subrayó que hará "todo lo posible por restablecer la ley y el orden".

En una conferencia de prensa antes de iniciar la sesión del Consejo Ejecutivo, Lam reveló que tuvo una reunión con un grupo representativo del movimiento que exige reformas políticas en la isla, pero descartó que vaya a ceder a sus demandas.

"No es cuestión de no responder. Es cuestión de no aceptar sus exigencias", afirmó Lam, quien se mostró confiada en poder "gestionar los desórdenes" de la isla sin la asistencia de China.

Las últimas manifestaciones en Hong Kong han terminado de forma violenta con manifestantes haciéndole frente a los policías y manteniéndose en las calles pese a que ha sido prohibido.

La gobernadora dijo que mantendrá la "plataforma de diálogo" pero aclaró que eso "no significa que se va a tolerar la violencia" porque eso "sería el fin del Estado de derecho".

"Si la violencia continúa, lo único que debemos hacer es detenerla con acciones policiales, a través de la aplicación de la ley", apuntó Lam.