Trabajar en las grandes empresas tecnológicas puede ser una aventura. En los últimos días, se viralizaron cientos de videos en donde empleados de Google, LinkedIn, Snapchat y TikTok, entre otras compañías, mostraban su día a día: juegos de equipo, comidas de todos los gustos, máquinas expendedoras y mucho más. Sin embargo, esos beneficios no son para todos: quienes cocinan los almuerzos, por ejemplo, no cuentan con las numerosas ventajas de los empleados.

Los cocineros y meseros de empresas tecnológicas suelen ser contratistas, empleados de otras compañías que contrata el gigante tecnológico por distintos servicios. Debido a la falta de beneficios, miles de trabajadores de estas empresas se sindicalizaron y obtuvieron salarios más altos, beneficios de jubilación y cobertura de atención médica platino gratuita.

Google es un ejemplo de éxito absoluto. Allí, en silencio, trabajadores de 23 oficinas de la empresa lograron sindicalizarse: Union Here, un sindicato de 300.000 miembros, logró que el 90% de los empleados de Compass y Guckenheimer, contratistas de Google, se afilien. Y ahora apuntan al sur de Estados Unidos, donde ya visualiza un posible éxito.

Sindicatos en Estados Unidos

Por décadas, la afiliación sindical fue en declive en Estados Unidos. Pero, debido a la particular situación económica del país, los trabajadores se están organizando a un nivel que no se veía desde la Gran Depresión. Ya son más de 200 las tiendas de Starbucks que votaron oficialmente para sindicalizarse, y se formaron los primeros sindicatos en Apple, Activision y hasta Amazon, pese a la feroz campaña antisindical de la empresa fundada por Jeff Bezos.

En Google no piensan poner trabas. Con los planes de extender los esfuerzos de sindicalización al sur del país, la empresa ya avisó: "Tenemos muchos contratos con proveedores sindicalizados y no sindicalizados, y respetamos el derecho de sus empleados a elegir si se afilian o no a un sindicato. La decisión de estos contratistas de unirse a Unite Here es un asunto entre los trabajadores y sus empleadores", dijo la portavoz de Google, Courtenay Mencini.

Los trabajadores de Google también quieren formar su propio sindicato

Distintos empleados de las cafeterías y comedores de Google explicaron al Washington Post que disfrutan trabajar en el gigante tecnológico. Sin embargo, se mostraron decepcionados por "el mal sueldo" y el "exceso de trabajo". Desde la llegada de los sindicatos eso cambió, y por eso alientan a otras zonas del país a hacer lo mismo.

El objetivo de Union Here es formar un sindicato en Sodexo, una empresa de cafetería contratada por Google en Atlanta. Las diferencias son gigantes: mientras que el trabajador sindicalizado promedio en una cafetería de Google gana 24 dólares por hora, paga poco o nada por el seguro médico y tiene acceso a un plan de pensiones; en las cafeterías de Google administradas por Sodexo, los trabajadores ganan USD 15 por hora y pagan primas de cientos de dólares.

Las perspectivas son alentadoras, porque Sodexo ya tiene muchos lugares de trabajo sindicalizados en todo el país y confesó: “Creemos que hay un camino a seguir a través de negociaciones para abordar las diferencias en salarios y beneficios”, declaró Jane Dollinger, vocera de la empresa.

¿De qué sirven los sindicatos? Richard Ramírez lo explicó al Post: al principio escéptico de afiliarse, decidió apoyarlo pese a que estaba satisfecho con su salario de 20 dólares por hora, ya que venía de ganar mucho menos. Ahora, le pagan 27 dólares por hora y el plan de atención médica gratuito significa que no lo piensa dos veces antes de obtener la mejor atención para su familia, dijo Ramírez. “Desde que me afilié, compré una casa y eso básicamente solo fue posible porque nos sindicalizamos”, dijo.

Situación apta para sindicatos

El contexto económico alienta a la unión de los trabajadores. Un mercado laboral ajustado, combinado con una inflación vertiginosa y las preocupaciones de seguridad relacionadas con la pandemia entre los trabajadores de primera línea provocaron un aumento en las solicitudes este año para celebrar elecciones sindicales en el lugar de trabajo.

Decenas de miles de trabajadores más votaron para unirse a sindicatos en la primera mitad de este año que en los primeros seis meses de 2021, según un análisis de Bloomberg Law.

Google no se queda afuera. Más allá de los contratistas y sus sindicatos, los propios trabajadores de la empresa comenzaron a asociarse. El Sindicato de Trabajadores de Alphabet (AWU), un grupo de empleados de Google a tiempo completo y TVC (temporales, proveedores o contratistas), se formó oficialmente en 2021 para tratar de hacer que los salarios y los beneficios sean más equitativos entre los dos grupos.

Silicon Valley Rising, un grupo de organizaciones sindicales y de defensa de los trabajadores, también hace campaña por mejores salarios y viviendas más baratas en el área de la Bahía de San Francisco.