n Juan Guaidó, proclamado presidente interino de Venezuela, pidió ayuda a la ONU y a organizaciones no gubernamentales locales para unificar la información sobre la represión de las últimas protestas antichavistas y anunció medidas contra los responsables. "Que sepa el régimen y nuestro pueblo que no me quedaré de brazos cruzados ante la masacre que están realizando en nuestros barrios y pueblos", dijo Guaidó en su cuenta oficial en Twitter.

Para ello, convocó a "una reunión de emergencia con todas las ONG, defensores de DDHH junto a la Asamblea Nacional (AN, parlamento), encabezada por (el primer vicepresidente del Legislativo, Édgar) Zambrano para unificar la información y elevar la denuncia internacional". Asimismo, solicitó "formalmente a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que apresure su visita a Venezuela, para que sea testigo presencial de la grave crisis en la que vive todo el pueblo venezolano".