El autodesignado presidente encargado y titular de la Asamblea Nacional ( Parlamento) de Venezuela, Juan Guaido, insistió ayer en su objetivo de "liberar" al país y renovó su llamado a la ciudadanía a salir a las calles para terminar con "la dictadura" de Nicolás Maduro.

"Estamos desesperados por la situación que pasa Venezuela, pero el desespero no va hacer como antes que nos va a llevar a la frustración; todo lo contrario: tiene que llevarnos a las calles a exigir lo que nos corresponde como ciudadanos", señaló Guaidó.

En Valencia, en el estado de Carabobo, el mandatario interino afirmó que "los derechos no se negocian, no se mendigan, se exigen y se defienden". "Seguimos y vamos a estar en las calles de toda Venezuela; que no se equivoque el régimen", advirtió.

Para Guaidó, "este régimen hoy no puede ni siquiera controlar la moneda de curso legal", aunque previsiblemente no se refirió a las sanciones de Estados Unidos que ahogan al país.

Además, expresó, según la agencia Ansa, que a la pétrolera PDVSA "le robaron absolutamente todo, expropiaron el campo, destruyeron las empresas de Carabobo" e insistió en que "no son gobierno, son una dictadura, un Estado fallido".

Guaidó llegó a la ciudad en el inicio de una suerte de campaña "casa por casa", que aseguró se realizó "en más de 300 municipios en todo el país" y que marca la nueva etapa de la llamada "Operación Libertad", que busca aumentar la presión y la protesta ciudadana contra Maduro.