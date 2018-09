El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, aseguró ayer que si es elegido presidente de Brasil en los comicios de octubre, no indultará al ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años por corrupción.

Haddad, elegido por el propio Lula como su sucesor en la disputa presidencial, señaló en una entrevista exclusiva a los informativos CBN y G1 que de llegar a la jefatura de Estado, no concederá el perdón al ex mandatario hasta que las cortes superiores y los tribunales internacionales no reconozcan su inocencia.

El ex ministro lo precisó después de que el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, al frente de la carrera electoral, afirmó el domingo, desde el hospital en que se recupera de una cuchillada, que si el PT vuelve al poder Lula da Silva será indultado y nombrado ministro.

"Si Haddad es elegido presidente firma en el mismo momento de la investidura el indulto de Lula y lo nombra ministro", aseguró desde el nosocomio.

"No, no al indulto", declaró Haddad durante la entrevista, en la que sostuvo que "Lula es el primero en decir que no quiere favores, él quiere que el Poder Judicial reconozca su error", al haberlo condenado a 12 años por corrupción y lavado de dinero en la causa conocida como Lava Jato.

El candidato se reunió el lunes con Lula en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde conversaron sobre los procesos del líder petista en la Justicia brasileña.

Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, está preso desde la noche del pasado 7 de abril acusado de haber recibido de la constructora OAS un apartamento de tres pisos a cambio de beneficios durante su gestión.

El ex jefe de Estado fue condenado inicialmente por el juez Sergio Moro a nueve años de prisión, pena que fue ampliada, en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región a 12 años y un mes.

Ex ministro y ex alcalde de Sao Paulo, Haddad asumió hace una semana la candidatura presidencial por el PT tras la renuncia de da Silva, preso por corrupción e inhabilitado de concurrir en los comicios tras ser condenado en segunda instancia.

De acuerdo con el último sondeo electoral, realizado por la firma MDA, Haddad se ubica en el segundo lugar con un 17,6% detrás del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien se confirmó como el favorito de los electores en la primera vuelta, con el 28,2% de intención de voto.

Dentro de los recursos que la defensa de Lula da Silva interpuso ante la Justicia de Brasil para lograr la libertad del ex mandatario, hay uno pendiente ante el Supremo Tribunal Federal (STF) cuyo presidente, el magistrado José Antonio Dias Toffoli, afirmó esta semana que lo más probable es que sea discutido el año que viene.