El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, advirtió que los preparativos para un Brexit sin acuerdo -sin periodo de transición, garantías para ciudadanos ni acuerdos comerciales-, son ahora "más importantes que nunca". Los Veintisiete, que celebrarán una cumbre sobre el Brexit el 21 y 22 de marzo, no están dispuestos a aceptar una prórroga si no está justificada, y no creen que aplazar el proceso dos o tres meses resolvería la situación. Prolongar el Brexit más tiempo podría dar lugar a elecciones generales anticipadas, un nuevo Gobierno, unnuevo Acuerdo de Retirada o incluso un segundo referéndum que anule el divorcio de la UE.