La elevada inflación y los constantes aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal podrían afectar las compras en las fiestas de diciembre en Estados Unidos, donde las empresas podrían registrar menores ganancias de las que se contabilizaron en 2021.

Los estadounidenses deberán evaluar el costo-beneficio de las compras que realizarán para las fiestas de diciembre. El panorama inflacionario y los rumores de una recesión están afectando el comportamiento de las personas, desde sus decisiones de compras triviales, hasta las viviendas en dónde eligen vivir, señalan medios internacionales.

En tanto muchas empresas redujeron el monto de inversión para el último trimestre del año debido a que no alcanzaron sus metas de ganancias, mientras otras grandes compañías optaron por subir los salarios de sus ofertas laborales para hacer las vacantes más atractivas y el sector de la vivienda también ha sufrido drásticos cambios de precios en las principales ciudades del país.

Tendencia

En entrevista con France 24, Alejandro Chafuen, columnista de Forbes y director gerente internacional de Acton Institute, explicó qué panorama puede esperar a la principal economía del mundo.

"El panorama económico para los tres meses que vienen no es simple, no es fácil y no va a afectar a todos por igual, en Estados Unidos y en Latinoamérica. El banco de Reserva Federal, empezó a subir las tasas de interés y lo más importante, empezó a disminuir la tasa de expansión monetaria, incluso a reducirlas a comienzo de año, pero no creo que eso tenga un efecto muy grande en EE. UU. porque hay una especie de tendencia, sobre todo en estos últimos tres meses del año, a gastar para las fiestas, las navidades." dijo Chafuen durante la entrevista.

En términos de desempleo, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos reportó el nivel más bajo de la tasa de desocupación en medio siglo. Cayó del 3,7% de agosto, al 3,5% en el mes de septiembre.

Ajustes

"En estos meses vamos a tener el incremento de la gasolina y eso los consumidores lo ven y lo toman como un impuesto que están pagando. La tasa de interés al estar subiendo va a frenar la construcción de viviendas y eso afecta a todo el sector de la construcción y a los trabajadores latinos, pero todavía no ha sido dramático", explicó.

Sin embargo, la emoción y el sentimiento de la temporada de las fiestas puede que estimule las compras de los estadounidenses, luego de atravesar un año marcado por la guerra en Ucrania, presiones por los costos de la gasolina y hasta grandes movilizaciones de migrantes desde el sur del continente americano hacia el norte.

"El sentimiento optimista de los consumidores no es muy alto, es bastante más bajo de lo que era a comienzos de año, pero estos dos últimos meses repuntó, (...) Yo no espero algo catastrófico, es obvio que el costo de la energía está subiendo para nosotros los consumidores domésticos y para las industrias y comercios y todo eso va a llevar a un ajuste." explicó Chafuen.