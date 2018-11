El gobierno británico bajó hoy de "muy probable" a "probable" el riesgo de atentados terroristas en Argentina, en vistas de la Cumbre del G20 que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del denominado "Travel Advice", un indicador que se produce en Londres con el objeto de informar a los ciudadanos británicos acerca de la situación en diferentes países del mundo que puedan llegar a visitar como turismo.

En ese marco, en las últimas horas las autoridades de la Cancillería británica llevaron la calificación de "muy probable" a "probable", disminuyendo así el alerta de riesgo, luego del malestar que había generado en la Casa Rosada la primera advertencia sobre posibles atentados en el país.

Por medio del comunicado, el gobierno británico ofreció insólitas recomendaciones para sus ciudadanos que visiten Argentina durante la Cumbre del G20.

Seguridad y protección



Crimen:



Esté alerta a la delincuencia callejera, especialmente a los ladrones (a menudo mujeres) que utilizan técnicas de distracción. La forma más común de robo de distracción reportada en Buenos Aires es la "estafa de la mostaza". Se sabe que los ladrones roban a los turistas, mientras que un cómplice pretende ayudar a eliminar el ketchup o la mostaza que se les ha rociado "accidentalmente". Si se encuentra en esta situación, rechace con cortesía pero con firmeza la asistencia y aléjese.



Mantenga una estrecha vigilancia sobre sus pertenencias personales en todo momento. Los ladrones normalmente trabajan en equipos de dos o más y tienden a atacar bolsas pequeñas y bolsillos. No lleve todos sus objetos de valor en un solo lugar. Evite llevar grandes cantidades de dinero en efectivo o usar joyas. Es posible que se le solicite una identificación con foto cuando pague con una tarjeta de crédito, así que lleve consigo una, pero manténgala protegida. Un cinturón de dinero debajo de tu ropa es la opción más segura. Guarde una fotocopia o una copia escaneada de su pasaporte en algún lugar seguro. Evite las zonas aisladas o mal iluminadas por la noche.



Se sabe que los ladrones que se hacen pasar por huéspedes de un hotel arrebatan maletas mientras los turistas se registran en hoteles o hostales. Mantenga sus pertenencias cerca de usted en restaurantes y bares. No cuelgue bolsas en el respaldo de su silla, sino que las mantenga en su regazo.



Los ladrones y los carteristas operan en las terminales de transporte público, autobuses y trenes. Los bolsos se pueden abrir en lugares abarrotados. Los teléfonos móviles son arrebatados mientras se usan en la calle. Los ladrones en motocicletas son conocidos por arrebatar las bolsas de los peatones. Los robos de vehículos desatendidos, especialmente los coches de alquiler son comunes. Mantenga sus objetos de valor fuera de la vista. Evite usar los cajeros automáticos en la noche y manténgase informado de sus alrededores cuando retire dinero.



En Buenos Aires, permanezca alerta en todo momento, pero particularmente en las áreas de las avenidas San Telmo, La Boca, Retiro, Florida, 9 de Julio, Avenida de Mayo y Rivadavia, cerca del área del obelisco. Los robos de distracción en la terminal de autobuses de Retiro son muy comunes.



Se sabe que los robos que involucran violencia física y el uso de armas ocurren en las calles inmediatamente fuera de la zona turística de Caminito en La Boca. Asegúrese de permanecer dentro del área turística designada donde hay patrullas policiales de alta visibilidad. Si te roban, entrega tu dinero y tus objetos de valor sin resistencia. Para asistencia en inglés, comuníquese con la Policía Turística en Av Corrientes 436 o al +54 911 5050 9260/3293 si suena desde un teléfono móvil o 155 5050 9260/3293 desde un teléfono fijo local (disponible las 24 horas).



En Mendoza, permanezca alerta en todo momento, especialmente en la terminal de autobuses y en el Parque General San Martín. Los robos de distracción en la terminal de autobuses son el segundo problema más común que se reporta a la Embajada Británica. Para asistencia en inglés, comuníquese con la Policía Turística en San Martin 1143 o al +54 (0) 261 413 2135 (disponible las 24 horas).



Si es posible, reservar taxis con antelación. Si llama a un taxi en la calle, solo use un 'radio taxi'. Estos tienen un logotipo de la empresa claramente visible en las puertas traseras de los pasajeros. Algunas aplicaciones populares para el transporte no están reguladas por el gobierno de Argentina. El sitio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contiene una lista descargable de compañías de taxis registradas con sus datos de contacto. Para el transporte desde y hacia los aeropuertos, el sitio Aeropuertos Argentina 2000 enumera las opciones disponibles en cada aeropuerto del país (seleccione Nuestros aeropuertos).



Aunque no es común, los secuestros y los llamados 'secuestros rápidos' ocurren en Argentina. Las víctimas son retenidas y obligadas a vaciar sus cuentas bancarias en diferentes cajeros automáticos, después de lo cual normalmente se liberan rápidamente.



Si es víctima de un delito, debe informar a la policía local y obtener un informe policial de la estación de policía más cercana. También necesitará el informe de la policía para solicitar un documento de viaje de emergencia de la Embajada británica y solicitar un pasaporte de reemplazo cuando regrese al Reino Unido.

La modificación fue celebrada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, que además insistió en que trabaja "de forma coordinada con todas las agencias del Estado para fortalecer los controles y garantizar la tranquilidad durante la Cumbre del G20", que albergará a los principales líderes del mundo.

De acuerdo al alerta publicada este viernes, "es probable que terroristas intenten llevar a cabo ataques en la Argentina", los que además "pueden ser indiscriminados, incluso en lugares frecuentados por expatriados y viajeros extranjeros".

Además, el comunicado agrega que "desde 2004, se han producido una serie de pequeñas explosiones en Buenos Aires y las provincias vecinas que se cree que han sido obra de grupos locales antiglobalización".

Por su parte, el embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, dijo que existe "mucha expectativa por la cumbre del G20 en Buenos Aires" y remarcó que el Gobierno de Mauricio Macri "está manejando la seguridad de la cumbre de manera muy profesional".

"Celebramos que exista mayor cooperación bilateral en materia seguridad entre el Reino Unido y la Argentina, tal como fue establecido en el memorando de entendimiento firmado en mayo", agregó Kent.