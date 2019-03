El Grupo de Lima iniciará negociaciones con China, Rusia y Cuba para buscar el reconocimiento del autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, y acelerar la salida del gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo reveló ayer el canciller argentino Jorge Faurie, quien resaltó que “hemos acordado hacer misiones de esclarecimiento, a través de diversos cancilleres, en países que claramente se han identificado con el sostenimiento del régimen de Maduro”.

El canciller recalcó que en el marco del Grupo de Lima “todos estamos trabajando en manera consensuada y hemos acordado básicamente seguir trabajando con distintos países para persuadirlos del reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó, de la legitimidad de su calidad de presidente encargado y al mismo tiempo mantener contacto con aquellos países que no han acompañado en la expectativa que teníamos como es el caso de la propia China, Cuba, para explicar cuál es la visión de futuro que tiene Venezuela".

Faurie hizo estas declaraciones al disertar sobre la "Inserción Argentina en el mundo política internacional y promoción económica", en un encuentro organizado por el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, presididos por los diputados de la Nación (MC) Daniel “Chicho” Basile y Humberto Roggero, respectivamente.

El canciller argentino realizó un breve recorrido por la situación particular que viven algunos países de la región, destacó la preocupación por las crisis en Venezuela y en Nicaragua y subrayó que “América Latina no es una región aislada y no puede ser desconectada de los cambios que están sucediendo en el mundo”.



Destacó el Grupo de Lima como un gran acierto: “Uno de los elementos que aglutina al Grupo de Lima es que vamos a ejercer toda la presión necesaria por las vías diplomáticas, evitando el uso de la fuerza. Y esto es un valor compartido por todos”. Agregó que " Argentina forma parte del Grupo de Lima porque defendemos la democracia de los países de la región. Los países del Grupo de Lima estamos comprometidos en defender la democracia y Venezuela no es una democracia”.

Al hacer un breve recorrido por la gestión de Cancillería bajo la actual presidencia, Faurie señaló que "cuando el presidente Mauricio Macri asumió la presidencia en 2015 se encontró con un país aislado del mundo. Estábamos muy reducidos con las políticas del mundo. Sólo nos vinculábamos con el 10 % del Producto Bruto Internacional. Estábamos aislados del mundo con algunas relaciones peligrosamente privilegiadas como Venezuela e Irán que si la miramos hoy la vemos como lastimosa".

Y recalcó que "la canciller Susana Malcorra cumplió un rol muy distinguido que llevó a Argentina a reconstruir la confianza. Malcorra reposicionó a la Argentina en el plano Internacional. Su candidatura a secretaria General de la ONU, le dió a Argentina la confianza que necesitábamos en el plano internacional", señaló Faurie, que también destacó que "desde el día uno trabajamos para recuperar el diálogo con nuestros países vecinos", poniendo como ejemplo la Alianza del Pacífico con Chile.

A la vez que puso de relieve que "hemos trabajado intensamente para lograr definitivamente la integración del Mercosur. Queremos lograr la Integración con la Unión Europea como lo hemos hecho con Canadá y Singapur y lo estamos haciendo con Corea y Japón". Para el canciller "el Mercosur no es solamente la búsqueda de mercado, el mundo va cambiando y debemos prepararnos para establecer futuros acuerdos comerciales con aquellos que dominen el mercado en el 2050 como para establece una fecha caprichosa".

En un aparte con periodistas, Faurie hizo declaraciones de neto corte político, y enfatizó que "para nosotros el modelo que ofrece Cambiemos es el de la Argentina del futuro, la que está inserta en el Siglo XXI, un país partícipe en todos los escenarios del mundo, con acuerdos comerciales con la mayor parte de los espacios económicos que existen a nivel global, con un dinamismo de nuestra economía exportadora, y después está la visión de los que quieren volver para atrás".

Consultado sobre un posible retiro de inversiones de la Argentina si gana Cristina Fernández las elecciones presidenciales, el ministro consideró que “los inversores no son desprecavidos o ingenuos; ellos saben dónde crecen sus posibilidades para desarrollar su capital, y dónde no crecen, cada uno hace su lectura”.