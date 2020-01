Irán reconoció este sábado que sus fuerzas armadas derribaron "involuntariamente" un avión de línea ucraniana con 176 personas a bordo el pasado miércoles, y prometió juzgar a los responsables de este hecho provocado por "errores humanos y disparos equivocados". Donald Trump y Justin Trudeau habían culpado al país persa.

"Para defendernos de posibles ataques del Ejército estadounidense, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán estaban en alerta total, lo que desafortunadamente llevó a esta terrible catástrofe", dijo el presidente iraní, Hasan Rohani.

Minutos más tarde, la Guardia Revolucionaria asumió la responsabilidad del derribo del avión y explicó que el operador del sistema de defensa confundió el aparato con "un misil de crucero". El comandante de la Fuerza Aeroespacial de este cuerpo militar de élite, Amir Alí Hayizadeh, dijo en una comparecencia televisada que el operador, antes de disparar, trato de contactar con sus mandos para obtener la aprobación pero el sistema de comunicación dio error y tomó "una mala decisión".

El hecho ocurrió poco después de que Irán atacará dos bases estadounidense cerca de Bagdad, en represalia por el asesinato del general Qasem Soleimaní, cometido por Estados Unidos con drones selectivos, el pasado 3 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par canadiense, Justin Trudeau, habían culpado previamente a Irán por el siniestro.

Este jueves, el primer ministro de Canadá afirmó en una conferencia de prensa en Ottawa que los servicios de inteligencia nacionales tenían información que indicaba que el avión había sido derribado por los persas. Sin embargo, aclaró que fue "probablemente por accidente". Pidió además una investigación internacional transparente.

En esa línea, Trump señaló: "Tengo mis sospechas. No quiero decirlo porque otras personas tienen sus sospechas. Alguien del otro bando puede haber cometido un error ...no nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros".

"Estaba volando sobre un barrio bastante difícil", continuó Trump y advirtió que "pudieron cometer un error. Algunas personas dicen que fue mecánico. Personalmente, no creo que sea así", agregó el mandatario.

El vuelo PS752 de un boing 737 pertenecía a la compañía Ucrania International Airlines. Previamente, Irán había rechazado su responsabilidad en en este hecho.

En un comunicado, Rohani lamentó la muerte de tantas "personas inocentes, debido a errores humanos y disparos equivocados" y señaló que "este doloroso accidente no es algo que pueda pasarse por alto fácilmente". "Se necesita más investigación para identificar todas las causas y raíces de esta tragedia y enjuiciar a los responsables de este error imperdonable", dijo el presidente iraní, según la BBC de Londres y la agencia EFE.

Por último, Rohani dijo que es necesario adoptar medidas para "abordar las debilidades de los sistemas de defensa del país para garantizar que tal desastre nunca se repita", y también culpó en cierto modo a Estados Unidos de la tragedia por sus "amenazas e intimidaciones".