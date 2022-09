La dirigente de extrema derecha Giorgia Meloni se convirtirá en la primera mujer en ejercer el cargo de premier en la historia de Italia. Pese a su larga trayectoria política, su notoriedad en la opinión pública, y su posterior peso en las urnas, cobró un fuerte impulso hace unos años de una manera curiosa: un discurso suyo remixado en una canción, que se volvió viral hace algunos años.

Ocurrió en octubre de 2019, cuando ante miles de personas en la plaza de San Juan de Roma, la líder neofascista proclamó: "Soy Giorgia, soy mujer, madre, italiana y cristiana y no me lo quitarán", en un ataque directo a las leyes de diversidad sexual, uno de los blancos preferidos de los partidos de ultraderecha y grupos neofascistas.

Dos muchachos bajo el seudónimo de MEM & J, dedicados a la música electrónica, tomaron su discurso, la mezclaron y, sin quererlo, la elevaron a ícono pop. Actualmente, "Io Sono Giorgia (Giorgia Meloni Remix)", cuenta con más de 12 millones de reproducciones en YouTube.

"No hay mediaciones posibles, se dice sí o no. Sí a la familia natural, no al lobby LGBT; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islámica; sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva", dijo en el discurso que se viralizó con la canción.