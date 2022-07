Jair Bolsonaro lanzó su candidatura a la reelección, de cara las próximas elecciones presidenciales a desarrollarse en octubre. El presidente de Brasil realizó un acto, acompañado de su equipo, en la convención del Partido Liberal (PL), más precisamente en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro. Más de 11.000 personas presenciaron el anuncio del mandatario.

Desde su entorno, afirmaron que Bolsonaro deberá mantenerse enfocado en una agenda propositiva, con el objetivo de acortar distancias con Luiz Inácio Lula da Silva, rival de izquierda y favorito en las encuestas. Además, durante el acto, confirmaron quién acompañará al actual presidente en la fórmula para lograr la reelección. Se trata del exministro de Defensa, Walter Braga Netto.

Bolsonaro va por la reelección en Brasil

En un estadio decorado con los colores verde y amarillo, propios de la bandera de Brasil, y bajo los lemas "Por el bien de Brasil" y "Lucha del bien contra el mal", Bolsonaro estuvo acompañado de su esposa, Michelle Bolsonaro. También asistieron Braga Netto y su mujer, según detalló el portal Folha de São Paulo y la agencia de noticias Europa Press.

Discursos de Jair y Michelle Bolsonaro

En primera instancia, Michelle Bolsonaro fue quien tomó la palabra y le aseguró a su esposo que "usted está aquí apoyando un proyecto de liberación de la nación; hace cuatro años pasamos por esta experiencia y no teníamos idea de lo que nos íbamos a enfrentar, no teníamos idea de lo que estaba por venir". A su vez, comparó la situación del 2018 con la actualidad, cuando el actual presidente recibió una puñalada.

"Como dije ayer, cuando llegué a la Santa Casa y vi a mi marido en la camilla, miré al techo del hospital y dije 'usted tiene el control de todas las cosas'; esta nación es rica, es próspera, simplemente fue mal administrada, Dios ama a esta nación", explicó Michelle.

Por otro lado, Bolsonaro afirmó que "cuando se trata de poder popular, ¿alguien piensa que el pueblo cubano no quiere la libertad? ¿Posee? No. ¿Cómo llegar a este punto? Por malas decisiones". En tanto aseguró que "nuestra misión es no perturbar vuestras vidas. Es, cada vez más, quitarte el estado. Estado fuerte, pueblo débil. Gente fuerte, Estado fuerte".

Antes de finalizar su discurso, remarcó que "somos la mayoría, somos buenos, somos libres para luchar por nuestra patria. Los llamo a todos ahora, para que todos, el 7 de septiembre, salgan a la calle por última vez".

Encuestas dan favorito a Lula

El equipo de campaña de Jair Bolsonaro trabaja para revertir la desventaja en las encuestas. Las mismas posicionan a Lula Da Silva, ex presidente de Brasil durante el período 2003-2011, como favorito de cara a la primera vuelta del 2 de octubre.

Según datos de la última encuesta, realizada por la consultora Datafolha, mostró a Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), con 47% de intención de voto. En cambio, Bolsonaro lo persigue con un 28%. Sin embargo, el equipo del actual mandatario asegura que hay encuestas que lo posicionan solo siete puntos por debajo del líder izquierdista.

Tal es así que asesores de Bolsonaro le recomendaron enfocarse en una agenda propositiva, con eje en la economía y los esfuerzos del Gobierno por disminuir los precios de los combustibles. También, reforzar ayudas sociales y abandonar polémicas como los ataques a las urnas electrónicas.