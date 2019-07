Boris Johnson se convirtió oficialmente en el nuevo primer ministro de Reino Unido, tras recibir el encargo formal de la reina, Isabel II, de formar Gobierno, prometiendo que el 31 de octubre --nueva fecha límite-- habrá Brexit "sin peros ni condiciones" y con "un acuerdo mejor". "Acabo de ver a su majestad, la reina, que me ha invitado a formar Gobierno y he aceptado", ha dicho Johnson en sus primeras declaraciones como primer ministro frente al Número 10 de Downing Street. El Palacio de Buckingham, por su parte, lo confirmó en un escueto comunicado.

Johnson ratificó su promesa de que " Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 31 de octubre sin peros ni condiciones", para dejar atrás "tres años en los que este país se ha convertido en rehén de las viejas discusiones de 2016", en alusión al referéndum sobre la pertenencia del país al bloque comunitario.

Por su parte, la primera ministra saliente de Reino Unido, Theresa May, se despidió del cargo deseando "buena suerte" a su sucesor y declarándose "honrada" de poder seguir trabajando desde el Parlamento como diputada rasa. May ha augurado que la prioridad inmediata de Johnson será materializar el Brexit "de un modo que funcione para todo Reino Unido". "Le deseo buena suerte", ha dicho en unas breves declaraciones a la prensa frente al número 10 de Downing Street.

Ya en primera persona, aseguró que ha sido "un gran honor" ejercer de primera ministra y ha dado las gracias a quienes la han acompañado en estos tres años de Gobierno "porque nada se consigue solo".

"Este es un país de aspiraciones y oportunidades", proclamó confiando en que las niñas británicas se hayan sentido inspiradas por su figura. Esta vez, May, que ha comparecido junto a su marido, Philip, ha podido contener las lágrimas que se le saltaron cuando el pasado mes de mayo anunció su decisión de dejar el cargo.

May no hizo más declaraciones vinculadas con los primeros pronunciamientos del nuevo premier quien señaló que conseguirá "un nuevo acuerdo, un acuerdo mejor", a pesar de que la Unión Europea reiteró en varias ocasiones que el único texto posible es que el que ya hay sobre la mesa y que el Parlamento británico rechazó hasta tres veces, precipitando la dimisión la ex primera ministra.

Así las cosas, Johnson consideró que la posibilidad de que Reino Unido abandone la UE sin pactar los términos, escenario al que abocaría la negativa de Bruselas a renegociar o un cuarto rechazo de Westminster, es una "posibilidad remota", si bien ha reconocido que en ese caso habrá "dificultades".

El jefe de Gobierno aprovechó además para ratificar su deseo de "crear una nueva relación con los amigos europeos" que sea, si cabe, "más cercana y más eficaz".

También ha reiterado su promesa de estrechar los lazos entre los propios británicos, haciendo una mención especial a Irlanda del Norte. "Soy el primer ministro de todo Reino Unido",reivindicó.