El primer ministro británico, Boris Johnson, se comprometió hoy a abordar las negociaciones con la Unión Europea ( UE) para la salida de su país del bloque con un "espíritu de amistad y cooperación".

Durante un acto en Manchester, Johnson señaló que se involucrará en las conversaciones y no se mostrará "indiferente" o "distante", pero reiteró que para que haya progresos Bruselas tiene que acceder a eliminar la "antidemocrática" cláusula irlandesa.

Esta cláusula de seguridad, destinada a evitar que se erija una frontera física en la isla de Irlanda, lo que dañaría su economía y el proceso de paz, fue el principal obstáculo para que el Parlamento británico aprobara el acuerdo de salida de la UE negociado por la ex primera ministra Theresa May. "Vamos a intentar resolver estos problemas", afirmó Johnson, que dijo que será proactivo y no esperará a que Bruselas se acerque a Londres con propuestas.

Por su parte, la UE insiste en que el tratado ratificado en noviembre por los Veintisiete no se puede renegociar, incluida la polémica cláusula irlandesa, pero accedería a mejorar la declaración anexa sobre la futura relación comercial bilateral.

Johnson ya anticipó que si no consigue alcanzar un nuevo acuerdo con los Veintisiete, el Reino Unido dejará el bloque sin pacto.

El nuevo primer ministro ya explora la chance de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que ayer se prometió discutir con el presidente Donald Trump, en una charla telefónica que ambos mantuvieron.

Un vocero gubernamental reseñó que "ambos líderes expresaron su compromiso de conseguir un ambicioso acuerdo de libre comercio y de empezar las negociaciones tan pronto como sea posible después de que el Reino Unido deje la UE".