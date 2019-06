El ex ministro y ex alcalde de Londres, Boris Johnson, advirtió que en caso de ser elegido primer ministro, no sólo sacará "como sea" a Gran Bretaña de la Unión Europea el 31 de octubre ("porque en caso contrario los votantes no nos perdonarán y será la muerte del Partido Conservador"), sino que además bloqueará el pago de los 45.000 millones de euros acordados como precio del divorcio británico "hasta que Bruselas ofrezca un trato mejor y retire sus condiciones sobre la frontera irlandesa".

Johnson cambiaría a todo el equipo negociador del Brexit y aceleraría los preparativos para "minimizar el impacto negativo de una salida sin acuerdo el 31 de octubre", y que el Reino Unido empiece a comprar y vender bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio ( OMC).

El gran favorito a suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador y en el número 10 de Downing Street, en una entrevista con The Sunday Times fue muy duro con la UE, prometió ayuda a los menos favorecidos para combatir las desigualdades crecientes, y una política de inmigración flexible en la que cada ministerio tendría que presentar un informe anual al Parlamento sobre cuántos extranjeros son necesarios en sus respectivos campos, para decidir el número de visados de trabajo que emitir. "Queremos que vengan las personas con más talento, pero controlando quiénes son y de dónde vienen", aseguró.