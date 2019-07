Boris Johnson, ex ministro de Exteriores y ex alcalde de Londres, asumirá hoy como primer ministro en reemplazo de Theresa May, luego de haber triunfado en las elecciones primarias en el Partido Conservador y se comprometió a fortalecer a Gran Bretaña en el camino hacia la salida de la Unión Europea.

El tono, de todos modos, no fue conciliador con el laborismo: "Cumplir el Brexit, unir el país y derrotar a Jeremy Corbyn, eso es lo que vamos a hacer. ", aseguró Johnson, antes de subrayar que también buscará "revitalizar" el país durante el proceso de salida de la Unión Europea que comenzó con la victoria del sí en el referéndum de julio de 2016.

Johnson logró la victoria con 92.153 votos frente a los 46.656 que obtuvo el actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt. Tras conocer el resultado del proceso de primarias, Johnson prometió que hará realidad el Brexit, unirá al país y derrotará al líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. También tuvo palabras de agradecimiento para la primera ministra saliente, Theresa May, de quien ha destacado el "extraordinario servicio al país" que ha realizado durante los últimos tres años al frente del Gobierno.

También se mostró agradecido a su rival en el proceso de primarias de los tories, Jeremy Hunt, por el comportamiento que ha tenido en las últimas semanas. Ha dicho que ha sido un "rival formidable" y ha ironizado con que estará encantado de "robarle" algunas de las "excelentes ideas" que ha propuesto.

“La campaña ha terminado y comienza el trabajo”, remarcó, luego de agradecer a May

Tras subrayar que "nadie tiene el monopolio de la sabiduría", Johnson reivindicó el peso político del Partido Conservador en los últimos 200 años de la historia de Reino Unido y ha subrayado el deseo de los británicos de tener un "autogobierno democrático", en referencia al Brexit.

"Les digo a todos los escépticos: Colegas, vamos a revitalizar el país. Vamos a dejar hecho el Brexit", ha recalcado un emocionado Johnson, que este miércoles tomará posesión de su cargo de primer ministro, poniendo fin así al mandato de Theresa May en el número diez de Downing Street.

El futuro premier británico se ha comprometido a "trabajar duro" para cumplir el objetivo del Brexit y "satisfacer" así el deseo del "pueblo británico". Es el tercer primer ministro desde que se votó la salida de la Unión Europea en 2016. "La campaña ha terminado y comienza el trabajo", ha concluido. Johnson ha sido el más votado por sus compañeros de filas en cada una de las fases del prolongado proceso de primarias del Partido Conservador, que ha contado con la participación de unos 160.000 afiliados. May dimitió después de que el Parlamento rechazara hasta tres veces el acuerdo del Brexit negociado por Londres y Bruselas.

El Gobierno de Johnson tiene hasta el 31 de octubre para dar luz verde a lo pactado o prepararse para una salida caótica.