Boris Johnson se reunirá hoy en Luxemburgo con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, para mantener un almuerzo de trabajo, en la primera vez que hablarán en persona desde que el premier británico llegó al poder el pasado mes de julio. El líder conservador se mostró "moderadamente optimista" frente a la posibilidad de llegar un acuerdo con la Unión Europea, aunque reiteró su voluntad de salir del bloque a finales de octubre.

"Estamos trabajando muchísimo. Hemos realizado bastantes progresos y veremos adónde llegamos", afirmó Johnson. "Sin duda, nadie me va a disuadir de nuestro objetivo de abandonar la UE el 31 de octubre. Creo que la gente de este país quiere que ejecutemos el Brexit", agregó. Poco después, en una entrevista con "Mail on Sunday", el premier aseguró que el Reino Unido se liberará "de las esposas" de la UE como hace el personaje de cómic "El Increíble Hulk" si no hay acuerdo para el 31 de octubre. "Cuanto más se enfada, más fuerte se hace Hulk", advirtió el líder conservador.

Johnson mantiene que Gran Bretaña emulará al científico Bruce Banner de los cómics de Marvel, que se transforma en un gigante verde cuando entra en cólera. "Aunque Banner esté amarrado con esposas, cuando se le provoca explota" y las rompe, recordó.

"Hulk siempre se escapaba, no importa cuán fuertemente atado pareciera estar, y es lo mismo para este país. Saldremos el 31 de octubre", ratificó el político "tory".

En tanto, el ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, que hoy se reunirá con el negociador europeo, Michel Barnier, aseguró que se han realizado avances hacia un acuerdo con la Unión Europea, pero que aún queda mucho trabajo por hacer.