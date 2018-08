La ministra de la Corte Suprema Rosa Weber, cuyo voto fue decisivo para decretar el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, asumió ayer la titularidad del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, que tendrá en sus manos habilitar o no una nueva candidatura para el ex mandatario.

Weber se convirtió así en la primera mujer en encabezar el TSE en un año de elección presidencial al reemplazar en el puesto a Luiz Fux, también integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) y quien concluyó dos años de mandato en el TSE.

Fux se manifestó en reiteradas ocasiones sobre la presunta "inelegibilidad evidente" de Lula, quien -según su opinión- no podría siquiera registrarse como candidato presidencial por haber sido condenado en segunda instancia.

Incluso a comienzos de febrero pasado se dijo a favor de que los jueces del TSE pudieran impedir el registro de aspirantes encuadrados en la llamada Ley de Ficha Limpia (condenados en segunda instancia) aún sin que la candidatura fuera impugnada, como establece la ley.

En julio último el TSE, por intermedio de Weber, negó un pedido de "inelegibilidad inmediata" contra Lula presentado por la comunidad online de derecha Movimiento Brasil Libre (MBL).

Al fundamentar su decisión, la jueza alegó que el ex presidente todavía no había sido proclamado oficialmente candidato, por lo cual el pedido fue "prematuramente formulado", pues el plazo para la inscripción de los aspirantes vence hoy y sólo después pueden realizarse las impugnaciones.

La ahora flamante presidenta del TSE emitió a comienzos de abril último un voto decisivo en el juzgamiento del habeas corpus presentado por la defensa de Lula para impedir su encarcelamiento anticipado, el cual rechazó (6-5) la Corte Suprema.

Weber era considerada pieza clave en el análisis del pedido, pues los especialistas entendían que su posición era una incógnita y definiría la votación ya que en 2016 se había pronunciado contra la prisión de condenados en segunda instancia.

La postura asumida por la ministra en el juzgamiento del habeas corpus fue catalogada de "increíble" por el líder del Partido de los Trabajadores ( PT) en el Senado Federal, Lindbergh Farias, quien aseguró entonces que "la presión de la Globo, que usó hasta los militares para chantajear al STF, surtió efecto", y llevó al pronunciamiento contrario a la libertad de Lula por parte de la magistrada.