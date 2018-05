La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil aceptó las denuncias por corrupción formuladas por la Fiscalía contra el ex ministro Geddel Vieira Lima, quien guardaba millones de dólares en un departamento cuyo origen no supo explicar.

El dinero, cifrado en 42,6 millones en reales (12,1 millones de dólares), y otros 2,6 millones en dólares, estaba en efectivo, guardado en varias maletas dentro de un apartamento sin un solo mueble y que, según el propio Vieira Lima, le había sido "prestado" por un amigo.

Vieira Lima, quien fue titular de la Integración Nacional entre 2007 y 2010, en la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, y ministro de la Secretaría de Gobierno en 2016, mantiene una cercana amistad con el actual presidente del país, Michel Temer, y es un reconocido dirigente del partido gobernante Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

Según decidieron por unanimidad los cinco miembros de la Segunda Sala del Supremo, además del exministro, serán juzgados en la misma causa su hermano Lúcio Vieira Lima, diputado por el MDB, y la madre de ambos, Marluce Vieira Lima. El hallazgo del dinero ocurrió en el marco de una operación de la Policía Federal sobre irregularidades en la Caixa Económica Federal, institución financiera estatal en la que Geddel Vieira Lima ocupó el cargo de vicepresidente entre 2011 y 2013.

La defensa del ex ministro sostiene que el dinero tiene origen legal y es producto de "inversiones inmobiliarias" que no han sido totalmente aclaradas, pero no terminó de explicar por qué era guardado dentro de maletas en un apartamento vacío.

De acuerdo a la denuncia formulada por la Fiscalía, en realidad el dinero provino de una red de corrupción que operaba en la Caixa Económica, en la cual habrían tenido un papel clave no solo Vieira Lima, sino también su hermano y su madre. Los tres fueron acusados de corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita y serán juzgados por la Corte Suprema, pues los delitos habrían sido cometidos en tiempos en que el hermano del exministro ya era diputado, lo que le confiere un fuero especial.