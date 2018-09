El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió una carta "muy positiva" del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en la que propone un segundo encuentro entre ambos mandatarios, informó la Casa Blanca agregando que ya se inició una coordinación conjunta para concretar la cumbre.

"El presidente ha recibido la carta de Kim Jong-un. Fue una carta muy cálida, muy positiva", dijo a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien añadió que el mensaje mostraba la "continuidad del compromiso (de Pyongyang) de concentrarse en la desnuclearización" de la península coreana.

"El principal propósito de la carta fue programar otra reunión con el presidente, a lo que estamos abiertos y ya en proceso de coordinación", dijo Sanders, sin dar detalles sobre cuándo o dónde podría tener lugar la nueva cumbre.

En su histórica reunión de junio en Singapur, Trump y Kim acordaron que trabajarían para desnuclearizar Corea del Norte, pero el diálogo bilateral no tardó en enquistarse debido a las diferencias sobre cómo llevar a cabo ese proceso.

Corea del Norte ha demandado avances en la firma de un tratado de paz con el Sur que ponga fin al estado de guerra que técnicamente todavía se mantiene en la península, a cambio de ejecutar los pasos concretos para desmantelar su arsenal que le exige la Casa Blanca.

Después de un pico de tensión en el que llegó a cancelar un viaje a Pyongyang de su secretario de Estado, Mike Pompeo, Trump retomó su discurso amable hacia Kim, y el viernes anunció que esperaba otra carta del líder norcoreano.

El domingo, Pyongyang le guiñó el ojo a Washington. En un espectacular desfile militar para celebrar los 70 años de la fundación de Corea del Norte, Kim no lució sus misiles. El dictador y el presidente ya habían intercambiado buenas palabras durante la semana. Tras la visita de una delegación surcoreana de alto nivel a Pyongyang, Kim reiteró su confianza en el actual inquilino de la Casa Blanca y repitió su compromiso con la desnuclearización de la península coreana. Trump, en medio de los de la polémica por el artículo anónimo de The New York Times, se dio el tiempo para agradecer el gesto al líder norcoreano: "Kim Jong-un de Corea del Norte proclama su fe intacta en el presidente Trump. Gracias al presidente Kim íJuntos lo lograremos!".