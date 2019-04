El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la Alianza Atlántica no busca una nueva guerra fría con Rusia, pero acusó a Moscú de llevar a cabo "sofisticadas campañas de desinformación e intentos de interferir en la democracia en sí misma". "No queremos una nueva carrera armamentística; no queremos una nueva guerra fría, pero no tenemos que ser ingenuos; un acuerdo que sólo es respetado por una parte no nos mantendrá seguros", dijo Stoltenberg, durante un discurso pronunciado ante el Congreso estadounidense.

Por otra parte, el secretario general de la OTAN responsabilizó al gobierno de Vladimir Putin por los "ciberataques contra aliados de la OTAN y socios" y de llevar a cabo "sofisticadas campañas de desinformación e intentos de interferir en la democracia en sí misma". El funcionario opinó que existe la amenaza de "una Rusia más asertiva" y formuló un llamamiento a la unidad dentro de la organización dado que en su opinión "la Alianza será incluso más necesaria en el futuro", informó la agencia DPA.

"La fortaleza de la OTAN es que, pese a nuestras diferencias, siempre hemos sido capaces de unirnos en torno a una tarea fundamental: defendernos, protegernos y proteger a nuestra población", dijo el funcionario.

Señaló que "en 2014, Rusia se anexionó ilegalmente (la península de) Crimea, siendo la primera vez en Europa en la que un país tomó parte de otro por la fuerza desde la Segunda Guerra Mundial" en 1945.

"Vemos un patrón en el comportamiento ruso, incluido un masivo refuerzo militar desde el mar Ártico hasta el mar Mediterráneo y desde el mar Negro al mar Báltico", afirmó. También hizo referencia al uso por parte de Moscú de "un agente nervioso militar en Reino Unido" y su apoyo "al régimen asesino de Bashar al Assad en Siria".

En cuanto al control de armas, afirmó que " Rusia ha desplegado nuevos misiles en Europa".

"Son móviles, difíciles de detectar y con capacidad nuclear", resaltó. "La posición de la OTAN es unificada y clara. Rusia está violando el Tratado INF (de misiles de mediano y largo alcance, firmado en 1987)", señaló.

Stoltenberg dijo "no hay nuevos misiles estadounidenses en Europa, pero sí los hay rusos", y pidió que Moscú "vuelva a cumplir" con los términos del citado pacto. " Rusia no ha dado pasos para ello, y el tiempo se acaba", advirtió.

Por otra parte, señaló que "la OTAN no tiene intención de desplegar misiles terrestres con capacidad nuclear en Europa".