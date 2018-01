La Unión Europea (UE) está preparada para reaccionar "rápida y apropiadamente" a cualquier medida comercial restrictiva que tome Estados Unidos, advirtió un portavoz del bloque después de que el presidente norteamericano Donald Trump amenazara con utilizar ese tipo de herramientas.

Y es que Trump adoptó un enfoque aislacionista en política comercial, y recientemente impuso tarifas a las lavadoras y los paneles solares importados principalmente desde México, China y Corea del Sur, siguiendo su lema de "Estados Unidos primero".

En una entrevista televisiva emitida en el Reino Unido, Trump advirtió que el tratamiento "muy injusto" de la UE hacia Estados Unidos podría tener repercusiones comerciales, según señaló un despacho de la agencia de noticias DPA.

“La UE está preparada para reaccionar rápida y apropiadamente”, dijo el portavoz de la CE

"He tenido muchos problemas con la Unión Europea y eso podría transformarse en algo muy grande desde ese punto de vista, desde el punto de vista comercial", dijo Trump al periodista Piers Morgan, advirtiendo que la respuesta de su país podría ser muy perjudicial para el bloque europeo.

Pero la UE no se quedó de brazos cruzados ante la amenaza. "En comercio no debería haber ganadores y perdedores", declaró el portavoz de la Comisión Europea Margaritis Schinas. "Para nosotros la política comercial no es un juego de suma cero", explicó, y resaltó que "aquí en la UE creemos que en comercio pueden y deben ganar todos".

Sin embargo, destacó que también se debe basar en normas. "La UE está preparada para reaccionar rápida y apropiadamente en caso de que nuestras exportaciones se vean afectadas por cualquier medida comercial restrictiva de Estados Unidos", dijo Schinas sin aportar más detalles.

La presidencia de Trump echó por tierra tres años de negociaciones sobre un acuerdo comercial

La presidencia de Trump echó por tierra tres años de negociaciones sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE que habrían resultado en el mayor bloque comercial del mundo.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, la Administración estadounidense ha defendido posturas comerciales tendientes al proteccionismo y, como resultado, las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio con la UE, conocido como el TTIP, permanecen bloqueadas.

"Las conversaciones sobre el TTIP se han detenido de forma efectiva. La UE necesita asegurar que hay un nivel suficiente de ambición común y puntos en común antes de decidir si y cómo procedemos con nuevas negociaciones", dijo el portavoz comunitario de Comercio, Daniel Rosario.

No obstante, el funcionario subrayó que la UE permanece comprometida con EE.UU. para trabajar juntos por una agenda transatlántica "ambiciosa, positiva y que beneficie a ambos".

Estados Unidos es por lejos el mayor socio comercial de la UE. Las exportaciones del bloque europeo al país norteamericano alcanzaron los 362.000 millones de euros en 2016 (448.000 millones de dólares), mientras que Estados Unidos exportó a la UE productos por valor de 247.000 millones de euros (305.000 millones de dólares) en el mismo período.