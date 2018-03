Los líderes de la Unión Europea (UE) instaron a "proteger" la privacidad de los ciudadanos y garantizar "prácticas transparentes", ante el escándalo de la filtración de datos de millones de usuarios de la red social Facebook a la empresa Cambridge Analytica.

"La privacidad de los ciudadanos y los datos personales tienen que protegerse totalmente. Nos tomamos este tema muy en serio. La UE y la legislación europea debe respetarse y ejecutarse", afirmó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una rueda de prensa durante la cumbre de la Unión que se celebra en Bruselas.

Los líderes europeos abordaron el asunto y reiteraron la necesidad de que las redes sociales "garanticen prácticas transparentes y plena protección a la privacidad de los ciudadanos y datos personales", consignó la agencia de noticias EFE.

Además, se comprometieron a debatir este tema, junto con otros asuntos ligados al mundo digital, en su próximo encuentro, previsto en Sofía, Bulgaria, el 17 de mayo.

Según revelaron el pasado sábado los diarios The London Observer y The New York Times, la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica tuvo acceso en 2014 a datos de 50 millones de usuarios recopilados por Facebook y usó esa información para diseñar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los usuarios a la hora de votar e influir en ellas.

Ante el escándalo, el máximo responsable de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que la firma investigará a "todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información" antes de 2014 y que ampliará sus restricciones a desarrolladores para evitar "abusos".