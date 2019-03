L os jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la Unión Europea (UE) se reunieron en Bruselas con una propuesta clara del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para otorgar una prórroga al Brexit hasta fines de mayo, pero las divisiones internas sumieron al bloque en una negociación sin fin que continuaba entrada la noche.

Uno de los líderes que lanzó una de las primeras advertencias fue el presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada a Bruselas, cuando explicó que apoyaría una prórroga corta solo a condición de que el Parlamento británico apruebe el Acuerdo de Salida que la primera ministra Theresa May negoció y acordó con la UE el año pasado.

“Estoy evidentemente abierto a una prolongación técnica que debe ser lo más corta posible en caso de voto positivo; en cambio, haría falta un cambio político profundo para que hubiera otra cosa diferente a una prolongación técnica, pero depende de lo que nos diga el Reino Unido”, explicó Macron, citado por la agencia de noticias EFE.

May llegó a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas en medio de una pulseada con el Parlamento británico y su propia base aliada por cómo ejecutar el Brexit. El año pasado May negoció con la UE un Acuerdo de Salida que, sin embargo, ya fue rechazado dos veces por la cámara baja y mantiene visiblemente dividido al oficialismo y sus aliados.

May quedó entonces paralizada entre el rechazo de la mayoría de los diputados británicos y la negativa de la UE a renegociar el acuerdo. Sin una nueva estrategia, con la convicción de que el Reino Unido debe abandonar la UE con un acuerdo y reglas claras, y ante la inminente fecha establecida por ley para la salida del bloque, el gobierno de May aceptó pedir una prórroga al Consejo Europeo.

Pidió postergar la fecha del próximo 29 de marzo al 30 de junio, pero cuando le tocó exponer ante sus socios europeos no pudo explicar para qué serviría esta postergación si el Parlamento británico sigue rechazando el Acuerdo de Salida.

Según versiones publicadas por los medios británicos, el presidente del Consejo Europeo circuló una propuesta que suponía postergar la salida del Reino Unido del viernes de la semana próxima al 22 de mayo, el día previo al inicio de las elecciones europeas, que definirán la composición de la Parlamento Europeo y, por ende, las nuevas autoridades de la Comisión Europea.

May fue tajante en que su país no tiene interés en participar en las próximas elecciones europeas y la UE quiere estar seguro de no incurrir en un problema de representatividad en sus instituciones si la salida del Reino Unido se extiende más allá de esos comicios.

Pero, según fuentes cercanas a las negociaciones publicadas por los principales diarios británicos, el presidente francés no quiere tener una situación disruptiva, como una posible salida del Reino Unido sin acuerdo y sin reglas claras, en la víspera de las elecciones europeas y, por eso, junto a Bélgica, habría presentado una contrapuesta: postergar el Brexit hasta el 7 de mayo, dos días antes de la próxima cumbre de líderes de la UE. La otra opción, según el plan de Macron, sería otorgar una prórroga más larga hasta fin de año -algo que May rechazó ayer en Londres-, pero solo si el gobierno británico hace el pedido formal y consigue aprobar en el Parlamento el Acuerdo de Salida antes del 11 de abri.