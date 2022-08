La economía mundial entra en la Gran Estanflación

El mundo debe prepararse para una Gran Estanflación en los próximos meses e incluso años, que se carácterizarán por elevados índices de inflación, estancamiento económico y agudización de las tensiones sociales a nivel global, ante crecientes amenazas económicas, políticas, demográficas, climáticas, sanitarias y geopolíticas.

Así lo advirtió el economista Nouriel Roubini, llamado el Doctor Doom por haber anticipado la crisis de las hipotecas subprime en el año 2008. Profesor emérito de Economía de la Stern School of Business de New York University, economista jefe de Atlas Capital Team, director ejecutivo de Roubini Macro Associates, ex economista sénior para asuntos internacionales en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante la administración de Bill Clinton, y ex consultor del Fondo Monetario Internacional, de la Reserva Federal y del Banco Mundial, Roubini destaca que este será un "cambio radical de régimen en la economía mundial”.

El especialista da de esta forma por concluída la era de la Gran Moderación que, una vez superada la alta inflación que caracterizó la década de los 70 y los 80 en Estados Unidos, se centró en que los bancos centrales llevaran adelante “políticas creíbles” sobre el objetivo de inflación, en “la adhesión de los gobiernos a políticas fiscales relativamente conservadoras” y “shocks positivos de la oferta”, que aumentaron el crecimiento potencial y redujeron los costos de producción. Esto llevó a tener baja inflación en economías avanzadas; crecimiento económico robusto y relativamente estable, con recesiones cortas y superficiales; rendimientos de los bonos bajos y decrecientes (y así retornos positivos de los bonos) por la caída de la inflación; y el pronunciado incremento de activos de riesgo como las acciones globales y de EEUU".

Pérdidas

El origen del cambio de era, dice Roubini, nació con la crisis financiera de 2008 y se profundizó a raíz de la pandemia de coronavirus, conjugando una serie de factores que en su opinión mantendrán a la economía global en una situación de estanflación (estancamiento del crecimiento económico pero con un incremento de la inflación) que se prolongará en el tiempo.

"Como en los años 70, los choques de oferta negativos persistentes y repetidos se combinarán con políticas monetarias, fiscales y crediticias laxas para producir estanflación", resume, anticipando que ante este panorama "los componentes económicos de cualquier cartera tradicional - bonos a largo plazo y acciones de EEUU y globales - sufrirán, lo que podría llevar a pérdidas masivas", de acuerdo con un artículo publicado en Project Syndicate hace pocos días.

El profesor emérito de la New York University le echa gran parte de la culpa a las políticas de asistencia a empresas y familias impulsadas durante la pandemia para evitar dejar "a nadie atrás", medidas que si bien fueron "bienintencionadas", "están ahora contribuyendo a la peligrosa espiral inflacionista de salarios - precios", señala el autor en el artículo, reproducido por numerosos medios a nivel internacional.

Endeudamiento

A este cóctel, Roubini le suma el "renovado proteccionismo (tanto de la izquierda como de la derecha) que ha restringido el comercio y el movimiento de capitales", así como también el endurecimiento de políticas migratorias que limita la mano de obra disponible y fomenta subas de los salarios, y las restricciones en el comercio de tecnología por causas de seguridad nacional.

En lo estrictamente económico, Roubini apunta a la creciente deuda pública y privada, incrementando los riesgos financieros. "Los bancos centrales están encerrados en una 'trampa de deuda': cualquier intento de normalizar la política monetaria provocará un aumento de las cargas de la deuda, conduciendo a insolvencias masivas, crisis financieras en cascada y consecuencias negativas en la economía real.

Además, el economista jefe de Atlas Capital Team prevé que el dólar perderá buena parte de su poder como moneda de reserva a nivel global al haber sido utilizada "como arma para fines estratégicos y de seguridad nacional", lo que incrementará los costos del comercio.

En cuanto a la cuestión demográfica, Roubini recuerda que el envejecimiento en los países desarrollados y en otras grandes economías como China también es un factor estanflacionario, puesto que "los jóvenes tienden a producir y ahorrar, mientras los mayores gastan sus ahorros".

Conflictividad

Se añade también la presión que ejerce el cambio climático en todas sus formas. Por una parte, sus efectos en forma de fenómenos naturales adversos crean incertidumbre en la actividad económica. Por otra, los gobiernos han comenzado a realizar una transición energética que ha llevado a "desinvertir en la capacidad de combustibles fósiles antes de que la inversión en renovables alcance el punto donde puedan cubrir la diferencia", incrementando los costos de la energía.

Por otra parte, menciona los conflictos como el de Rusia y Ucrania, involucrando a buena parte de Occidente, que condicionan buena parte de los sectores económicos, al tiempo que el mismo Occidente se está "desacoplando de China" a nivel comercial. Y cita otros actores que pueden ser amenazas potenciales, como Irán y Corea del Norte, mientras el peligro constante de una guerra cibernética causará que los gobiernos "tengan que gastar una fortuna en ciberseguridad".

El ex asesor de Bill Clinton no deja de lado los riesgos a nivel sanitario, ya que como quedó demostrado con el coronavirus, un microorganismo puede poner en jaque a la economía mundial, y puede asimismo conllevar una profundización del proteccionismo. Sumado a esto, con el deshielo del permafrost en algunos ecosistemas "pronto podríamos estar enfrentándonos a peligrosos virus y bacterias que habían sido encerrados durante milenios".