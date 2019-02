Ex candidata presidencial, ex secretaria de Estado y ex primera dama. Muchos ex para un presente que encuentra a Hillary Clinton activa y con alto perfil para cuestionar al gobierno de Donald Trump. Aunque afirma que "no puede imaginar" postularse nuevamente para la presidencia de Estados Unidos, asegura que seguirá hablando sobre el presidente.

"Estoy muy preocupada por la dirección en la que Trump y sus aliados nos están llevando", ha comentado Clinton en una entrevista con la cadena TBD. "No porque no me postule voy a mantener la boca cerrada. Voy a seguir hablando", agregó.

La ex Secretaria de Estado expresó su falta de confianza en la habilidad de negociar de Donald Trump. En especial en estas horas en las que intenta llegar a un acuerdo con el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un.

La responsable de varias intervenciones militares de los Estados Unidos durante su labor en el Departamento de Estado hizo las declaraciones durante una entrevista en un podcast difundido en la última semana. Clinton señaló que las aspiraciones de una desnuclearización total de Trump son una "fantasía", además de acusar al presidente de buscar los reflectores con sus negociaciones.

La política en retiro señaló que no ve la manera en que se llegue a un acuerdo con Corea del Norte "verificable", además de que desconoce que es lo que Trump dirá al terminar de llevarse a cabo las negociaciones.

Hillary agregó que para ella, las negociaciones entre ambos poderes nucleares es el equivalente a "ponerle lápiz labial a un cerdo", pero que no se llevará a cabo algo concreto ya que hará "muchas concesiones".

Sin embargo, en la idea de Hillary, Trump "ganará el ciclo de noticias" y eso es "para lo que él vive", concluyó.