El gobierno de Nicolás Maduro y las fuerzas que apoyan al presidente interino proclamado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, terminaron de preparar el escenario para una pulseada en la frontera con Colombia que incluirá conciertos masivos en cada lado y la distribución de ayuda humanitaria local e internacional.

Guiadó ratificó durante un acto de su partido, Voluntad Popular, que los más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que ya comprometieron países americanos y europeos que lo reconocieron como el presidente interino de Venezuela, "entrarán si o si" al país el próximo sábado, según la agencia de noticias EFE.

"Y no va a ser a través del miedo que van a prohibir el ingreso de la ayuda humanitaria. No va a ser a través de la persecución ni a través del bloqueo", agregó, pero, otra vez, no dijo cómo lo hará sin el permiso del gobierno de Maduro o el beneplácito de las fuerzas armadas, aún leales al chavismo.

Guaidó sostuvo que consiguieron reunir 700.000 voluntarios para distribuir alimentos

Aunque Guaidó no dio detalles sobre cómo ingresará la ayuda que ya está siendo acopiada en la ciudad amazónica Roraima en Brasil, en la isla holandesa de Curazao en el Caribe y en Cúcuta, en la frontera con Colombia, sí adelantó que ya sumó "a más de 700.000 voluntarios" que ayudarán a distribuirla.

La movilización masiva del antichavismo a las fronteras estará precedida el viernes en la zona lindante con Cúcuta por un masivo concierto del lado colombiano, organizado por figuras internacionales que apoyan a Guaidó. Bajo el título de " Venezuela Aid Live", el fundador del Grupo Virgin y empresario británico Richard Branson, convocó a famosos músicos como Luis Fonsi, Juanes, Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, Fonseca, Alejandro Sanz, J Balvin y Carlos Vives, entre otros, para recaudar fondos para comprar más ayuda humanitaria para Venezuela. Desde Twitter, el presidente chileno Sebastián Piñera también prometió participar junto con su par colombiano, Iván Duque.

Ante este despliegue de recursos en una zona que se ha vuelto clave en la crisis política del país, el gobierno de Maduro decidió contraatacar con dos anuncios: su propio concierto para el próximo viernes y sábado en esa región fronteriza y el envío de su propias cajas con alimentos y asistencia médica para los colombianos de Cúcuta.

"Hemos acogido una propuesta de una gran cantidad de artistas venezolanos que solicitaron hacer un encuentro cultural, un gran concierto por la paz, por la vida", anunció el ministro de Información, Jorge Rodríguez, en declaraciones al canal estatal VTV. El funcionario no adelantó qué músicos tocarán, pero sí informó que se realizará en el puente fronterizo Simón Bolívar que comunica a Colombia con Venezuela.

Además, anunció que, en paralelo al concierto, distribuirán "más de 20.000 cajas Clap" (de alimentos subsidiados) y ofrecerán "pediatras, cirujanos, odontólogos" para brindar "atención médica gratuita" a los habitantes de la ciudad colombiana de Cúcuta.