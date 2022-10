En ciudades como Nueva York y Las Vegas, donde la publicidad suele invitar al consumo, el juego y las compras, ahora también hay carteles con las leyendas "Jesús también estaba harto de la política", "Jesús también se divertía" o "Jesús también lo dejó todo". Se trata de una campaña lanzada por una fundación cristiana con sede en Kansas, que gastó 100 millones de dólares para rescatar la imagen de Jesús en Estados Unidos, después de que la política, las campañas antiaborto y las acciones de algunos de sus seguidores dañaron el mensaje que la Iglesia busca dar.

La iniciativa, denominada "He Gets Us" (Él nos entiende), busca contar una mejor historia de Jesús que la que actualmente se difunde en Estados Unidos y así cerrar la brecha que existe entre el verdadero mensaje y la percepción que se tiene en la sociedad. Para eso, se presenta a Jesús como activista o anfitrión de una cena en algunos videos en Internet y se lanzó una tienda online donde las personas que perdonan a alguien o acogen a un extraño obtienen recompensas.

¿Por qué semejante campaña? “Nuestro objetivo es dar voz a la energía reprimida de los seguidores de Jesús de ideas afines, los que están en las bancas y los que no, que están listos para reclamar el nombre de Jesús de aquellos que abusan de él para juzgar, dañar y dividir a la gente”, explicó Jon Lee, director de Lerma, una agencia de publicidad intercultural con sede en Dallas, al Washington Post.

La campaña en pleno Las Vegas

"Jesús dijo: 'La gente va a conocer a mis seguidores por la forma en que se aman y la forma en que interactúan entre sí'", recordó Jason Vanderground, presidente de Haven, una firma de marca con sede en Grand Haven. “Creo que cuando miramos el cristianismo estadounidense ahora, no vemos tanto de eso, y eso preocupa a mucha gente”, consideró.

Las frases se pueden ver en grandes carteles publicitarios en las principales ciudades de Estados Unidos, y apuntan a mostrar la imagen de un Jesús cercano y similar al de muchas personas que viven en el país a través de su historia y un "enfoque moderno". Las frases son:

Jesús entiende nuestras vidas, porque él también era humano

Jesús también peleaba por la justicia

Jesús también lo dejó todo

Jesús también se divertía

Jesús también corrió junto a una multitud

Jesús también estaba harto de la política

Jesús también estaba harto de la hipocresía

Jesús también era de la clase trabajadora

Jesús también amaba enseñar

Jesús también sintió miseria y desesperación

Jesús también se sintió solo en medio de una multitud

Jesús enfrentó el racismo con amor

Jesús apoyaba a las mujeres

Jesús era controversial

Jesús era un inmigrante

Jesús era un refugiado

Jesús estuvo en relaciones que se rompieron

Jesús le daba la bienvenida a los grupos postergados

Jesús le daba la bienvenida a los cansados

¿Alguna vez sufriste bullying? Jesús también

¿Alguna vez te traicionó un amigo? A Jesús también

La caída del cristianismo en Estados Unidos

Los organizadores de la campaña hicieron una investigación de la imagen de Jesús en Estados Unidos, y encontraron que a mucha gente le gusta Jesús, pero no sus seguidores. El trabajo dividió a los estadounidenses en no cristianos (16%), personas "espiritualmente abiertas" (20%), "seguidores de Jesús" (34%) y "cristianos comprometidos" (30%). Entre los tres primeros grupos y la última categoría se evidenció una amplia brecha.

Esa grieta se encuentra, por ejemplo, en el comportamiento de los cristianos: más de dos tercios concordaron en que "los seguidores de Jesús dicen una cosa, pero no la siguen en la práctica". Lo mismo pasó con el aborto: la mayoría considera que los cristianos están más interesados en parar los abortos que en cuidar a las madres a sus hijos. Sin embargo, apenas el 5% y 6% de los cristianos comprometidos estuvieron de acuerdo con estas afirmaciones.

Irónicamente, las ideas de que Jesús amaba a todas las personas y advertía sobre la hipocresía religiosa se consideraron muy importantes para los cristianos comprometidos y los seguidores de Jesús en la investigación, pero no se consideraron muy importantes para los no cristianos o espiritualmente abiertos. Vanderground dijo que los cristianos ven su fe como la mayor historia de amor, pero los que están fuera de la fe ven a los cristianos como un grupo de odio.

“Nuestra investigación muestra que la única exposición de muchas personas a Jesús es a través de cristianos que lo reflejan de manera imperfecta y, con demasiada frecuencia, en formas que crean una imagen distorsionada o incompleta de su compasión radical y amor por los demás”, dijo Vanderground al Post. “Creemos que ahora es más importante que nunca que el verdadero y auténtico Jesús sea representado en el mercado público, como lo está en la Biblia”, agregó.

Objetivo: enseñar sobre Jesús

Hasta ahora, la campaña alcanzó a 100 millones de personas y logró que 30.000 se inscriban en planes de lectura de la Biblia. De ellos, más de la mitad los completaron. Esos planes de lectura pueden ayudar a las personas a ponerse en contacto con el verdadero mensaje de Jesús, consideró Vanderground.

En este sentido, Lee destacó el enfoque espiritual de la campaña, en vez de uno religioso. Los organizadores esperan que los anuncios inspiren a las personas al menos a considerar que Jesús podría ser relevante para sus vidas.

“Creemos que invertir en esfuerzos para garantizar que más personas consideren su vida y su movimiento como inspiración para su propia voluntad ayudará a su vez a mejorar la vida de los que escuchan, y comenzarán a crear el tipo de cascada de amor que Jesús mismo buscó generar”, concluyó Vanderground.