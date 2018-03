La autoridad electoral de Venezuela atribuyó al chavismo la última gobernación cuya resolución estaba pendiente tras las elecciones regionales del domingo y la oposición denunció que el oficialismo cometió fraude en ese y otros distritos.

Algunos partidos de la MUD reclamaron una revisión de la estrategia de la coalición opositora

Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por chavistas y que declaró su preeminencia sobre todos los poderes públicos del país, tomó juramento a los 18 gobernadores electos de su partido pero no a los de la oposición, que desconoce a ese órgano.

En tanto, voceros de algunos partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reclamaron una revisión de la estrategia de la coalición, mientras otros líderes clave mantuvieron silencio.

Más de 48 horas después de haber divulgado los resultados oficiales en los otros 22 estados federados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó ayer por la madrugada que el chavismo se impuso también en Bolívar, que será gobernado por el general Justo Noguera.

El candidato opositor en ese distrito, Andrés Velásquez, afirmó que fue víctima de un “descarado fraude” porque “el lunes a las 5 de la tarde” el CNE ya tenía el escrutinio del total de las actas de votación con una diferencia de 5.310 votos a favor de él y después “desaparecieron eso”.

Paralelamente, el candidato opositor a la gobernación del estado Vargas, José Manuel Olivares, anunció que impugnará los resultados de los comicios por considerarlos “fraudulentos e ilegales”, y aseguró que el gobernador reelecto, general Jorge García Carneiro, “sabe que no ganó las elecciones, reportó el diario caraqueño El Nacional.

La proclamación de Noguera en Bolívar permitió a la ANC que tomara juramento ayer a los gobernadores electos, trá- mite al que asistieron solamente los 18 oficialistas y no los cinco opositores.

El presidente Nicolás Maduro y otros voceros oficialistas advirtieron la semana pasada que los gobernadores electos que no juraran ante la ANC no podrían asumir sus cargos. Incluso, la constituyente Iris Varela dijo que quienes no lo hicieran podrían ser destituidos y encarcelados.

Pese a eso, la MUD anunció la semana pasada que sus gobernadores electos no jurarían ante la ANC porque la Constitución no requiere ese trámite y porque la coalición no reconoce a ese órgano por entender que su convocatoria, la elección de sus miembros y su instalación fueron inconstitucionales.