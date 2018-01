La oposición de Venezuela informó que no asistirá este fin de semana al diálogo con el chavismo, anunciado horas antes por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, mientras el gobierno no dé "señales de querer dar garantías electorales", y después de que uno de los mayores partidos opositores fuera inhabilitado para presentarse a las elecciones presidenciales de este año.

"Si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y, por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular (VP), no será posible concurrir" este fin de semana a Santo Domingo, afirmó el diputado Luis Florido, según publicó la agencia de noticias EFE.

Medina dijo en Davos, Suiza, donde asiste al Foro Económico Mundial, que "ambas partes" habían "confirmado su participación en la siguiente sesión del diálogo, que está prevista para los días 28 y 29 de enero".

Tras el anuncio de Medina, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los partidos opositores Voluntad Popular (VP, del ex alcalde preso Leopoldo López) y Unión y Entendimiento (Puente) quedaron "autocancelados" para participar de las elecciones presidenciales por "no atender la convocatoria de renovación" de sus padrones.