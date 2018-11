El equipo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aceptó postergar para el año próximo las discusiones parlamentarias para aprobar la reforma del sistema de pensiones, considerada prioritaria en la agenda económica. "Escuchando a decenas de parlamentarios vi que el escenario no es favorable a ningún tipo de cuestión relativa a las pensiones (à) la tendencia es que no se haga este año y sí el año que viene", dijo en rueda de prensa el futuro ministro de la Casa Civil (cargo equivalente a jefe de Gabinete), Onyx Lorenzoni, citado por la Agencia Brasil. El propio Bolsonaro también aseguró que "difícilmente se apruebe alguna cosa este año", citando la opinión de su gurú económico, Paulo Guedes, futuro ministro de Economía. Además, Bolsonaro sostuvo que el borrador que redactó e intentó aprobar sin éxito el Gobierno saliente de Michel Temer no le gusta, y que la reforma tiene que empezar por las pensiones de los funcionarios públicos.